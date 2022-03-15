Антетокунмпо, Бакс возвращаются и побеждают Jazz117-111

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, Юта, США (AP) - Джаннис Антетокунмпо набрал 30 очков и сделал 14 подборов, чтобы помочь «Милуоки Бакс» выйти сзади в понедельник и обыграть «Юту Джаз» 117-111 на последних секундах игры.

Jrue Holiday заработал 29 очков и сделал семь голевых передач, а Крис Миддлтон добавил 23 за «Милуоки», который восстановил Брука Лопеса и Джорджа Хилла. Лопес был в отпуске с травмой спины с первой игры сезона и пропустил 67 игр, в то время как Хилл отсутствовал 16 из-за дискомфорта в шее.

Донован Митчелл возглавил «Юту» с 29 очками и восемью передачами; Майк Конли набрал 29 очков и 7 передач, а Руди Гоберт набрал 18 очков и 14 досок.

JAZZ сократил дефицит в семь очков до двух благодаря раскладу Гоберта, который поставил 113-111 на доску с 22 секундами до конца, но Джевон Картер сделал пару штрафных для Бакса на 12,9 с конца, чтобы закрепить победу.