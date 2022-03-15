Еще девять колумбийцев, эвакуированных из Украины, прибыли в Эквадор

Pasajeros utilizando mascarillas hacen fila para realizar el check-in en el aeropuerto El Dorado, después de que el Gobierno colombiano autorizó la reactivación de los vuelos internacionales, en medio del brote de coronavirus en Bogotá. Septiembre 21, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

На прошлой неделе министр иностранных дел и вице-президент Марта Лусия Рамирес сообщила, что гуманитарный рейс, который она подготовила для репатриации колумбийских граждан из Украины, был отменен; однако были предложены новые альтернативы. Вот почему за последние несколько часов девять колумбийцев прибыли на территорию Эквадора гуманитарным рейсом, организованным этой страной.

В понедельник, 14 марта, в Эквадор прибыл третий и последний репатриационный рейс, на борту которого находилось 189 человек, в том числе 143 эквадорца, 32 украинца и девять колумбийцев. Затем девять соотечественников и один эквадорец были переведены в столицу Кито для продолжения своих процессов.

Министр иностранных дел подтвердил, что, согласно последнему обновлению дипломатического и консульского представительства в Польше, 271 колумбиец был эвакуирован из Украины после военной интервенции, которую Россия инициировала в этой стране. «На сегодняшний день перепись составляет 296 соотечественников в Украине, из которых 271 эвакуирован. Нам нужно 24, из них 8, судя по всему, не собираются уезжать, потому что не хотят делить свои семьи. Мы внимательно относимся к остальным для эвакуации», — сказала Марта Люсия Рамирес.

В общей сложности на всех своих рейсах Эквадор помог с репатриацией 15 колумбийцев, а также 655 эквадорцев, 43 граждан Украины, одного перуанца, одного белоруса и одного египтянина.

Вице-президент также подтвердил, что 34 колумбийца в настоящее время находятся в Варшаве и Бухаресте, где они получают рекомендации, проживание, питание и, в некоторых случаях, медицинские услуги.

Следует напомнить, что в прошлом национальное правительство предоставляло военный самолет для эвакуации своих граждан, главным образом тех, кому удалось покинуть Украину и которые являются беженцами в Польше. Однако в то время только 16 колумбийцев из 271 изъявили желание вернуться в Колумбию, поэтому самолет не был доступен, и были рассмотрены другие альтернативы для передачи тех, кого это касается.

«Поскольку число колумбийцев, заинтересованных в возвращении в страну, очень невелико, по этой причине и на данный момент гуманитарный рейс, который мы согласовали с президентом Иваном Дуке, не состоится. Поэтому мы репатриируем этих 16 человек с другими вариантами», — пояснил тогда Рамирес, добавив, что национальное правительство провело перепись 293 колумбийцев, проживающих в Украине.

Ранее, 5 марта, первая группа колумбийцев прибыла в Кито одним из первых рейсов, а в прошлую среду колумбиец летал бразильским гуманитарным рейсом. Последнее в рамках альтернатив, которые колумбийское государство находит для репатриации своих соотечественников.

«Это сотрудничество ведется уже более 6 недель с общей целью помочь нашим соотечественникам, есть колумбиец, который уже был эвакуирован именно при поддержке Бразилии, прибыл именно в Варшаву — Бразилиа 13 марта, у нас также будет поддержка гуманитарного рейса из Эквадора — 15 Колумбийцы, которые должны прибыть этим гуманитарным рейсом, Эквадор уже привезли нам группу колумбийцев на выходных», - пояснил министр иностранных дел.

Различные группы эвакуированных мигрировали в соседние страны в важных городах Европы, поскольку мобильности способствовал массовый исход людей из Украины, однако, по данным МИД, есть и другие, кто решил остаться в стране по другим семейным и личным причинам, некоторые даже приняли решение о зачислении в украинскую армию для урегулирования конфликта.

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