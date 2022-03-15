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вторник 15 март 2022
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Россия

Энди Поло отправляет нотариальное письмо своей бывшей партнерше Генессису Аларкону и обвиняет ее в желании запятнать его имидж

Новый «жаль» Университета Депортеса решил отправить нотариальное письмо матери своих детей, уверяя, что его целью является дискредитация его на национальном уровне.

15 март 2022

Энди Поло прибыл в Лиму в прошлую субботу, 12 марта, и как Магали Медина транслировал в своей программе, одним из первых действий, которые сделал футболист, было обратиться к нотариусу, чтобы отправить нотариальное письмо своему бывшему партнеру Геннесису Аларкон заверяет его, что он докажет, что его жалобы на ложь.

Давайте вспомним, что оба начали «войну» с тех пор, как Аларкон решил юридически осудить Энди Поло за поддержку его несовершеннолетних детей. Он также сообщил о том, что он подвергался физическому и психологическому насилию, когда они жили в Соединенных Штатах.

Это привело к тому, что команда Seattle Sounders, в которой играл спортсмен, приняла решение расторгнуть его контракт, поэтому Universitario de Deportes наймет его, чтобы стать его новой «тюрьмой». Несомненно, этот факт был раскритикован популярной «Урракой» и во время выпуска программы шоу 14 марта снова заговорил об игроке.

«С 8 февраля 2022 года вы (Genessis) участвовали в открытых телевизионных программах с целью дискредитации меня, разоблачения моих детей и, прежде всего, лжи о ваших отношениях со мной. Все это породило кампанию в СМИ, в которой мой образ человека, отца семьи и профессионала искажается, чего я больше не допущу», - говорится в первой части документа.

«Я никогда не осуществлял физическое или психологическое насилие в отношении вас (Genessis), поэтому я удивлен, что вы выражаете столько лжи прессе, которая теперь идентифицирует меня как насильственное и сексистское существо, оказавшись под влиянием ваших заявлений и без каких-либо доказательств», - добавил он.

Он также заверил, что представит необходимые доказательства, подтверждающие, что он выполнил содержание своих двух маленьких детей.

«К сожалению, все, что вы сказали обо мне о предполагаемых случаях неверности (...) Я подтвердил, что и в США, и в Перу я удовлетворяю не только основные потребности всех моих детей», - написал он в нотариальном письме.

Отметим, что журналист не смог подробно прочитать все сказанное футболистом. Однако Энди Поло дал понять, что во время пребывания в Перу он не будет говорить со СМИ о своем деле с матерью своих детей и что все будет происходить через его адвокатов.

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