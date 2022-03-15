Энди Поло отправляет нотариальное письмо своей бывшей партнерше Генессису Аларкону и обвиняет ее в желании запятнать его имидж

Энди Поло прибыл в Лиму в прошлую субботу, 12 марта, и как Магали Медина транслировал в своей программе, одним из первых действий, которые сделал футболист, было обратиться к нотариусу, чтобы отправить нотариальное письмо своему бывшему партнеру Геннесису Аларкон заверяет его, что он докажет, что его жалобы на ложь.

Давайте вспомним, что оба начали «войну» с тех пор, как Аларкон решил юридически осудить Энди Поло за поддержку его несовершеннолетних детей. Он также сообщил о том, что он подвергался физическому и психологическому насилию, когда они жили в Соединенных Штатах.

Это привело к тому, что команда Seattle Sounders, в которой играл спортсмен, приняла решение расторгнуть его контракт, поэтому Universitario de Deportes наймет его, чтобы стать его новой «тюрьмой». Несомненно, этот факт был раскритикован популярной «Урракой» и во время выпуска программы шоу 14 марта снова заговорил об игроке.

«С 8 февраля 2022 года вы (Genessis) участвовали в открытых телевизионных программах с целью дискредитации меня, разоблачения моих детей и, прежде всего, лжи о ваших отношениях со мной. Все это породило кампанию в СМИ, в которой мой образ человека, отца семьи и профессионала искажается, чего я больше не допущу», - говорится в первой части документа.

«Я никогда не осуществлял физическое или психологическое насилие в отношении вас (Genessis), поэтому я удивлен, что вы выражаете столько лжи прессе, которая теперь идентифицирует меня как насильственное и сексистское существо, оказавшись под влиянием ваших заявлений и без каких-либо доказательств», - добавил он.

Он также заверил, что представит необходимые доказательства, подтверждающие, что он выполнил содержание своих двух маленьких детей.

«К сожалению, все, что вы сказали обо мне о предполагаемых случаях неверности (...) Я подтвердил, что и в США, и в Перу я удовлетворяю не только основные потребности всех моих детей», - написал он в нотариальном письме.

Отметим, что журналист не смог подробно прочитать все сказанное футболистом. Однако Энди Поло дал понять, что во время пребывания в Перу он не будет говорить со СМИ о своем деле с матерью своих детей и что все будет происходить через его адвокатов.

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