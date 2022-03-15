Спустя почти две недели после доставки в медицинский центр Альберто Фухимори вернется в Тюрьма Барбадольо, чтобы продолжить отбывать наказание. Бывший губернатор получил медицинскую выписку во второй половине дня в понедельник, 14 марта, и, согласно публикации бывшего кандидата в президенты Кейко Фухимори, он продолжит лечение фиброза легких и фибрилляции предсердий в тюрьме, где он находится проводится.

«За ней и дальше будут строго следить за ее основными недугами: фиброзом и фибрилляцией предсердий», - сказал лидер Об этом Фуэрза популярный рассказал через свой аккаунт в Twitter. Что касается его проблемы с легкими, то патриарх семьи Фухимори отправился в клинику El Golf в Сан-Исидро в пройти анализы, определяющие продвижение этого зла в его теле.

Альберто Фухимори продолжит лечение в тюрьме Барбадольо после выписки

3 марта Альберто Фухимори был доставлен в больницу II в Ате Витарте. Это положение было стабилизировано врачами из зоны шоковой травмы медицинского центра, но позже было переведено в клинику Centenario, расположенную в районе Пуэбло-Либре. Согласно публикации Андины, изменение было внесено по просьбе пациента и врача INPE.

Когда перевод был завершен, Кейко Фухимори сделала заявления для прессы, чтобы сообщить подробности о состоянии своего отца. Тогда он заявил, что «он сам чувствовал, что на этой сильной картине ее никогда не было, но теперь он спокойнее». «Я хочу передать благодарность моего отца и моей семьи за профессиональную помощь, которую им удалось стабилизировать. Как только она стабилизировалась, она смогла продолжить путешествие и сейчас находится в промежуточной палате ухода», - добавил бывший парламентарий.

ПОИСК СВОБОДЫ

С тех пор как Альберто Фухимори был приговорен к тюремному заключению, его семья искала различные способы его освобождения. Теперь они стремятся достичь своей цели с помощью Habeas Corpus, который находится в руках КТ. «Конституционный суд должен назначить дату для анализа хабеас корпус, представленного адвокатом моего отца, доктором (Сезаром) Накасаки. Мы считаем, что это правильный путь к обретению свободы, к которой мы так стремимся», — заявила Кейко Фухимори в своих заявлениях для прессы.

В последние недели исполнительная власть прокомментировала возможность перевода осужденного политика в общую тюрьму. Когда премьера Анибала Торреса спросили об этой возможности, он сказал, что это будет сделано «когда она будет исцелена». Что касается возможного помилования в связи с состоянием здоровья Альберто Фухимори, председатель Совета министров подчеркнул, что никто не просил обработать этот процесс.

Альберто Фухимори узнает, что был помилован PPK в декабре 2017 года.

«Есть сообщения от самого INPE и есть судебное решение, в котором говорится, что тюрьма Альберто Фухимори, особенно из-за состояния его здоровья, является тюрьмой Барбадодильо. Мы, как семья, с нетерпением ждем их досрочного освобождения», - так сказал Кейко Фухимори, когда появились спекуляции о переводе его отца в общую тюрьму.

Семья Фухимори не проявила никаких признаков того, чтобы ходатайство о помиловании рассматривалось как способ добиться освобождения патриарха из семьи. Много лет назад такая попытка была предпринята, но безуспешно во время правления Ольянты Умала. Когда Педро Пабло Кузчински пришел к власти, Альберто Фухимори был освобожден на несколько месяцев из-за того, что судебные органы объявили помилование, предоставленное ему в канун Рождества 2017 года, недопустимым.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ