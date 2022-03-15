Активисты требуют расследования больницы в Массачусетсе на предмет дискриминации

Бостон (Массачусетс), 15 марта Группа юристов, представляющих Centro Presente, который отстаивает права латиноамериканского сообщества в Массачусетсе, официально запросила во вторник расследование дискриминации иммигрантов и других пациентов в крупнейшем общественном медицинском центре в штат, Медицинский центр Восточного Бостона (EBNHC). Организация юристов по гражданским правам (LCR) направила письма в Генеральную прокуратуру штата Массачусетс и старшим должностным лицам и комиссарам Департамента здравоохранения, в которых утверждалось, что медицинский центр «систематически и настойчиво» дискриминирует медицинский центр по признаку происхождения, расы, пола и вида страхования. «Пациенты и их семьи неоднократно сообщали о дискриминационном и плохом лечении в EBNHC, что приводило к неправильному диагнозу, ухудшению состояния здоровья и даже смерти», — заявила исполнительный директор Centro Presente Патрисия Монтес. Группа адвокатов и Centro Presente пояснили в своем заявлении, что они уже несколько раз встречались с Канцелярией прокурора, чтобы сообщить о ситуации, но на этот раз они просят этот орган провести расследование с Департаментом общественного здравоохранения «в отношении одновременного и перекрывающегося нарушения законов об общественном здравоохранении и гражданских прав в EBNHC». Они настаивали на том, что EBNHC, одна из крупнейших пригородных больниц в Соединенных Штатах, хуже заботится об иммигрантах, особенно женщинах, и о тех, кто имеет медицинскую страховку MassHealth, которая предоставляется федеральным правительством тем, кто не может позволить себе частную медицинскую страховку, и что она бесплатна или пропорциональна к доходу. Исполнительный директор Lawyers for Civil Rights Ivan Espinosa пояснил, что «законодательство штата запрещает медицинским работникам проводить дискриминацию по признаку расы, национального происхождения, пола или статуса медицинского страхования». Запрос на исследование разбивает недостатки в уходе за иммигрантами и подробно описывает многочисленные личные случаи, когда пациент в конечном итоге умирал или сильно пострадал, поскольку он не получил лечения, которое ему дал бы другой пациент с другим медицинским планом. Юристы заключают, что «проще говоря, цветным людям уделяется меньше внимания, а зачастую и хуже, чем белым американцам», и что «Массачусетс не является исключением». Запрос на исследование подчеркивает, что EBNHC является поставщиком критической медицинской помощи для иммигрантских сообществ Бостона, и что любое злоупотребление в учреждении усугубляет расовое неравенство, которое сохраняется в Массачусетсе. Среди жалоб пациентов - на женщину-иммигрантку из Гондураса со страховкой MassHealth, которая отвезла своего ребенка в EBNHC для ухода, но была отправлена обратно домой вместе с младенцем. На следующий день состояние несовершеннолетнего ухудшилось, и женщина отвезла его обратно в медицинский центр. На этот раз сотрудники клиники вызвали скорую помощь, чтобы доставить его в более оборудованную больницу, но ребенок скончался по дороге в отделение неотложной помощи. ШЕФ МЭ/МСЦ