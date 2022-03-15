Абдеслам раздражает жертв и вызывает приостановление судебного процесса 13N

Луис Мигель Паскуаль Париж, 15 марта Салах Абдеслам, главный обвиняемый в терактах 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени, был высокомерным и провокационным на второй день допроса на суде по поводу резни, в результате которой погибло 130 человек, вызвав реакцию раздражения и вынудив приостановить слушание. Последней каплей стало то, что Абдеслам выступил в качестве жертвы, обвинил Францию в разрушении его жизни, и охарактеризовал обвинение как «карточный домик», предназначенный для того, чтобы поместить всех жертв на спину, хотя на самом деле он ничего не вызывал. Реакция в зале суда была громкой, и защита Абдеслама упрекнула председателя суда в том, что он не положил конец суете, поэтому он снялся со слушания, заставив отложить его до завтра, не закончив допрос. В высокомерном, иногда вызывающем тоне в адрес председателя трибунала, прокуратуры и отдельных обвинений, которые представляют семьи жертв, Абдеслам, единственный выживший из коммандос, совершивших нападения, заявил, что он не участвовал в подготовке атакует. Абдеслам должен позже ответить о своей причастности к нападениям, когда он должен уточнить, почему он не использовал жилет со взрывчаткой, который он носил в ту ночь на улицах Парижа, и проверить, сожалел ли он, как он уже намекнул, об этом в последний момент. Пока подсудимый прикрывался уклончивостью и лояльностью к людям, которых, по его словам, «больше нет среди нас», чтобы отвергнуть доказательства, которые также ставят его в организацию резни, в частности в репатриации из Сирии нескольких преступников, а также других лиц, ответственных за Исламское государство и закупку материалов, которые могут быть использованы для его создания. Он признал аренду до пяти автомобилей, но только сказал, что совершил две поездки в Венгрию, которые совершил, чтобы спасти мусульман, спасающихся от войны в Сирии. «Они были моими братьями в исламе. Они жили в зоне военных действий. Был режим Башара Асада, был Владимир Путин. Люди, которые боролись против ислама. И пророк запрещает нам бросать наших братьев», — сказал Абдеслам, который сравнил свою инициативу со многими европейцами, которые приезжают искать беженцев на украинской границе. Ни слова о личности этих «братьев», хотя он и сказал, что если бы знал, что они готовят нападения, то не пошел бы их искать. Он также молчал о том, кто просил его об этом, и отрицал свои первые заявления, когда вскоре после ареста в 2016 году заявил, что это его брат Брахим, еще один из камикадзе терактов 15N. МОЛЧАНИЕ И НЕГАТИВЫ Подсудимый молча укрылся, ответил несколькими «без комментариев» и отрицал какую-либо связь с другими обвиняемыми в участии в подготовке нападений, такими как Мохамед Баккали, который также сидит на скамейке подсудимых и которого, по его словам, он не знал до сих пор. Он также не признался в том, что привез в Бельгию Абдельхамида Абаауда, вдохновителя терактов, своего друга детства, который был убит французской полицией через несколько дней после терактов. И все это несмотря на то, что следы арендованных им автомобилей и его телефонов несколько раз помещали его в районы, где полиция подозревает, что будущие террористы обменивались автомобилями для въезда в Бельгию. Он также признал, что имел при себе фальшивые документы, облегчающие его въезд в Бельгию, и закупил оборудование для дистанционного взрыва фейерверков, не признав, что они предназначались для иного использования. «Карточные замки», - сказал Абдеслам, который, по его словам, никогда не думал, что готовит атаку. «Люди хотят верить, что я убил 130 человек, что я знал все с самого начала, но это неправда», - добавил ответчик, который отметил, что «в течение шести лет СМИ так говорят, и людей идеологически воспитывают». Напряжение усиливалось, пока не вспыхнуло в дуэли между защитой и президентом комнаты. «В зале суда было много жертв, чьи жизни были разрушены этими нападениями, слышать об этом было недопустимо, и поэтому они заявили о своем неприятии», - сказала Катрин Шварц, одна из адвокатов по частным обвинениям, после отстранения от должности. Для Доминика Килемуса, вице-президента ассоциации жертв, слышать, как Абдеслам пытался выдать себя за жертву, «недопустимо»: «наша жизнь разрушена более шести лет». ШЕФ лампг/ркф (видео) (аудио)