Взгляд на шестую дату Кубка аргентинской лиги

Это результаты и бомбардиры матчей шестого раунда Кубка аргентинской футбольной лиги:
-Пятница:
Арсенал 0
Велес Сарсфилд 0
Платенсе 1 Кантерос (79)
Попечительский совет 2 Мосевич (44), Кастро (72)
-Суббота:
Ураган 1 Кандия (1)
Годой Круз 3 Буллоуд (6), Родригес (50), Охеда (83)
Добавы для яблок (87)
Тигр 0
Сармьенто 2 Толедо (57), Торрес (68, пенал)
Ньюэллс 2 Гарсия (43), Сфорца (65)
Росарио Централь 1 Рубен (33, преступник)
Барракас С. 3 Клен (56), Сепульведа (64), Кастро (86)
Семинары 0
Сан-Лоренцо 1 Гордильо (34)
Ланус 1 Перес (30)
Колон 1 Белтран (54)
Юнион 2 Полента (4), Лолло (55, против)
Банфилд 1 Энрике (90+1)
Ривер 4 Энцо Фернандес (29, штраф), Альварес (45, уголовный), Кинтеро (72, уголовный), Ромеро (90)
Гимнастика Л
Студенты 0
Полость рта 1 Авикула (54)
-Понедельник:
Атл. Тукуман 0
Расинг 4 Мура (20), Алькарас (59), Миранда (66), Мартинес (78)
Аргентинцы 0
Защита и Дж. 1 Галван (90+2)
Независимый 1 дорога (51)
Центральная Кордова 1 Гонсалес Метилли (59)
Должности:
- Оч Дж Г Е П ГК
1. Ривер Плейт 13 6 4 1 1 13 4
2. Защита и правосудие 13 6 4 1 1 13 10
3. Союз Санта-Фе 13 6 4 1 1 6 3
4. Гонки 12 6 3 3 0 12 4
5. Сармьенто 11 6 3 2 1 8 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 10 6 3 1 2 9 8
7. Банфилд 8 6 2 2 2 2 10 7
8. Аргентина 8 6 2 2 2 2 7 7
9. Платенсе 7 6 2 1 3 6
10. Сент-Лоуренс 5 6 1 2 3 5 7
11. Гимнастика LP 5 6 1 2 3 5 13
13. Совет попечителей 4 6 1 1 4 3 8
12. Атлетико Тукуман 4 6 1 1 4 3 12
14. Семинары 2 6 0 2 4 1 5
- Оч Дж Г Е П ГК
1. Студенты 13 6 4 1 1 11 8
2. Колон 11 6 3 2 1 9 5
3. Бока Хуниорс 11 6 3 2 1 8 6
4. Тигр 9 6 2 3 1 5 3
5. Ураган 9 6 3 0 3 8 8
6. Годой Круз 8 6 2 2 2 10 11
7. Независимый 7 6 1 4 1 8 8
8. Альдозивы 7 6 2 1 3 5 6
9. Центральный розарий 7 6 2 1 3 6 8
10. Ланус 6 6 1 3 2 6 6
11. Арсенал 6 6 1 3 2 7 8
12. Центральная Кордова 6 6 1 3 2 5 6
13. Велес Сарсфилд 6 6 1 3 2 3 4
14. Центральный район Барракас 6 6 2 0 4 7 11
стр/мА