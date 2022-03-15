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понедельник 14 март 2022
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Россия

Взгляд на шестую дату Кубка аргентинской лиги

14 март 2022

Это результаты и бомбардиры матчей шестого раунда Кубка аргентинской футбольной лиги:

-Пятница:

Арсенал 0

Велес Сарсфилд 0

Платенсе 1 Кантерос (79)

Попечительский совет 2 Мосевич (44), Кастро (72)

-Суббота:

Ураган 1 Кандия (1)

Годой Круз 3 Буллоуд (6), Родригес (50), Охеда (83)

Добавы для яблок (87)

Тигр 0

Сармьенто 2 Толедо (57), Торрес (68, пенал)

Ньюэллс 2 Гарсия (43), Сфорца (65)

Росарио Централь 1 Рубен (33, преступник)

Барракас С. 3 Клен (56), Сепульведа (64), Кастро (86)

Семинары 0

Сан-Лоренцо 1 Гордильо (34)

Ланус 1 Перес (30)

Колон 1 Белтран (54)

Юнион 2 Полента (4), Лолло (55, против)

Банфилд 1 Энрике (90+1)

Ривер 4 Энцо Фернандес (29, штраф), Альварес (45, уголовный), Кинтеро (72, уголовный), Ромеро (90)

Гимнастика Л

Студенты 0

Полость рта 1 Авикула (54)

-Понедельник:

Атл. Тукуман 0

Расинг 4 Мура (20), Алькарас (59), Миранда (66), Мартинес (78)

Аргентинцы 0

Защита и Дж. 1 Галван (90+2)

Независимый 1 дорога (51)

Центральная Кордова 1 Гонсалес Метилли (59)

Должности:

- Оч Дж Г Е П ГК

1. Ривер Плейт 13 6 4 1 1 13 4

2. Защита и правосудие 13 6 4 1 1 13 10

3. Союз Санта-Фе 13 6 4 1 1 6 3

4. Гонки 12 6 3 3 0 12 4

5. Сармьенто 11 6 3 2 1 8 7

6. Ньюэллс Олд Бойз 10 6 3 1 2 9 8

7. Банфилд 8 6 2 2 2 2 10 7

8. Аргентина 8 6 2 2 2 2 7 7

9. Платенсе 7 6 2 1 3 6

10. Сент-Лоуренс 5 6 1 2 3 5 7

11. Гимнастика LP 5 6 1 2 3 5 13

13. Совет попечителей 4 6 1 1 4 3 8

12. Атлетико Тукуман 4 6 1 1 4 3 12

14. Семинары 2 6 0 2 4 1 5

- Оч Дж Г Е П ГК

1. Студенты 13 6 4 1 1 11 8

2. Колон 11 6 3 2 1 9 5

3. Бока Хуниорс 11 6 3 2 1 8 6

4. Тигр 9 6 2 3 1 5 3

5. Ураган 9 6 3 0 3 8 8

6. Годой Круз 8 6 2 2 2 10 11

7. Независимый 7 6 1 4 1 8 8

8. Альдозивы 7 6 2 1 3 5 6

9. Центральный розарий 7 6 2 1 3 6 8

10. Ланус 6 6 1 3 2 6 6

11. Арсенал 6 6 1 3 2 7 8

12. Центральная Кордова 6 6 1 3 2 5 6

13. Велес Сарсфилд 6 6 1 3 2 3 4

14. Центральный район Барракас 6 6 2 0 4 7 11

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