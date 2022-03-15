Свинцовый саркофаг и каменные руки в недрах Нотр-Дама

Свинцовый саркофаг и изящные резные каменные руки: в недрах собора Нотр-Дам в Париже, открытых во время восстановительных работ, были обнаружены важные археологические находки, относящиеся к 14 веку.

Останки были найдены прямо на перекрестке трансепта с внушительным нефом готического храма.

Нотр-Дам пострадал от пожара, в результате которого обрушилась вся конструкция крыши 15 апреля 2019 года, и в рамках восстановительных работ на этом перекрестке необходимо установить огромные леса высотой около 100 метров.

Эта леска будет служить для установки иглы для виска.

Именно для обеспечения прочности грунта, около 100 м2, начались земляные работы.

Эти исследования выявили целую сеть подземного отопления, начиная с 19 века. Журналисты обнаружили, что среди труб из кирпича появился антропоформный саркофаг, свинец которого, по-видимому, деформирован под весом земли и камней.

В нескольких метрах, у подножия хора Нотр-Дам, археологи усердно трудятся, чтобы найти еще одну ценную находку: остатки древнего джуба или высокого хора.

Джубе представлял собой каменный хор, украшенный скульптурными фигурами, которые на протяжении веков отделяли хор от остальной части нефа. Здание в Нотр-Дам было построено около 1230 года и разрушено в начале 18 века.

Католическая церковь меняла свою литургию на протяжении веков, и тот джубе, который отделял верующих от кабинета, потерял смысл, пояснили эксперты.

Как это часто случалось в то время, камни были повторно использованы в одной и той же работе.

В этот вторник, всего в нескольких сантиметрах от поверхности, археолог деликатно чистил вырезанные и вытянутые руки, словно умоляя.

В пластиковых корзинах, уже извлеченных из земли, выделялся бюст бородатого мужчины и скульптурные овощи, со следами картины, с которой они были созданы.

- Ткани и волосы -

«Открытие этого саркофага позволит нам лучше понять практику и погребальные обряды» средневековья, объяснил Доминик Гарсия, президент Национального института археологических исследований.

Это не первые человеческие объекты, найденные в Нотр-Дам, который с момента своего строительства служил кладбищем, особенно для ответственных за храм или религиозных деятелей.

Но никогда ранее такой хорошо сохранившийся саркофаг не был обнаружен, считают эти эксперты.

До сих пор археологи смогли ввести мини-эндоскопическую камеру внутри саркофага. «Вы можете увидеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из листьев над головой, известное явление», когда были похоронены религиозные иерархи, объяснил Кристоф Беснье, археолог, ответственный за раскопки.

«Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, априори демонстрирует очень хорошее состояние сохранности» организма, добавил этот эксперт.

— Неизвестный персонаж —

На данный момент неизвестно, кто мог быть покойным, хотя местоположение говорит о том, что он был важным персонажем на заре жизни легендарного храма.

«Это огромное чувство, этот собор представляет всю историю Парижа, и стоять перед этими остатками очень впечатляет», - сказала министр культуры Розелин Бачело у подножия саркофага.

Нотр-Дам начали строить примерно в 1163 году, а работы продолжались два столетия. В середине XIX века архитектор Виолле-ле-Дюк провел важную реконструкцию, украсив фасад своими знаменитыми горгульями и шпилем, венчавшим крышу.

Специалистам стоит поторопиться, потому что копать они смогут только до 25 марта. Затем необходимо продолжить реконструкцию крыши, чтобы собор мог быть вновь открыт для публики в 2024 году, пояснил ответственный за работу генерал в отставке Жан-Луи Жоржелен.

«Моя задача — контролировать сроки и снова открыть этот собор в 2024 году, и мы должны взвесить все элементы. Баланс всегда необходим», - сказал он.

гц/мб