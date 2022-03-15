30 процентов детей в Венесуэле страдают от недоедания, сообщают НПО

Париж, 15 марта Около 30% детей в Венесуэле страдали от той или иной формы недоедания в 2020 году, что более половины серьезно, говорится в докладе Международной федерации по правам человека (FIDH) и венесуэльской неправительственной организации Provea. «Экономические факторы вызвали чрезвычайную гуманитарную ситуацию, характеризующуюся не только глубокой бедностью, но и отсутствием продовольственной безопасности, недоеданием детей и эмиграцией более шести миллионов венесуэльцев», - говорится в документе, опубликованном во вторник. В докладе предупреждается, что бедность в Венесуэле выросла «в геометрической прогрессии», затронув 94,5% населения в 2021 году, и осуждается, что «коррупционные сети» в южноамериканской стране поглощают средства, которые должны быть выделены на производство и распределение продуктов питания. «За последние шесть лет ВВП упал более чем на 80%, что является одним из самых жестоких сокращений в северном полушарии, исключая страны, находящиеся в вооруженном конфликте», - заявили авторы, добавив, что «ежемесячная картина гиперинфляции в 50%» ухудшает картину. В 72-страничном документе говорится, что «отсутствие доступа к земле, воде и некоторым услугам способствует отсутствию продовольственной безопасности», и предупреждает, что возможности по очистке и распределению питьевой воды ограничены до 40 процентов от ее мощности по сравнению с 1998 годом. «Производство электроэнергии сократилось на 74%, вызвав 174 000 отключений электроэнергии в 2021 году, что затронуло 74,2% населения», - говорится в докладе FIDH и Provea (Венесуэльская образовательная программа действий в области прав человека). Дефицит энергии, добавляет он, привел к тому, что 5,4 миллиона человек стали готовить на дровах, а не на газе. В докладе также содержится призыв к правительству Николаса Мадуро уделять «абсолютный приоритет» «чрезвычайной продовольственной ситуации» во время недавно объявленного открытия переговоров с оппозиционными силами. ШЕФ УВД/РКФ/объявления