Гавана, 15 марта Со вторника на Кубе судят в общей сложности 17 человек в возрасте от 18 до 49 лет, а налоговые запросы длились от 5 до 9 лет тюрьмы в связи с антиправительственными протестами 11 июля. Согласно коллективу Justicia 11J, процесс будет проходить до пятницы в городе Карденас и станет вторым в этом городе и четвертым в западной провинции Матансас в связи с событиями того времени. В промежуточной записке обвинения по этому делу, EFP 123, к которой имела доступ Эфе, указывается, что подсудимыми являются 16 мужчин и одна женщина. В большинстве случаев они обвиняются в предполагаемых преступлениях, связанных с общественными беспорядками и неуважением к суду, хотя одному из них также предъявлено обвинение в нападении. С декабря на Кубе прошло несколько судебных процессов над демонстрантами, участвовавшими в акциях протеста 11 июля, крупнейшем за всю историю страны за последние десятилетия, в котором приняли участие несколько сотен обвиняемых. На сегодняшний день несколько предложений превзошли все границы. Несколько НПО осудили отсутствие гарантий, представление доказательств и очень суровые наказания для обвиняемых в ходе этих судебных процессов в связи с событиями 11 июля. По данным Justice 11J и неправительственной организации Cubalex, в общей сложности 1442 человека были арестованы в связи с протестами 11 июля. Из них не менее 756 остаются в центрах содержания под стражей. Prisoners Defenders, испанская неправительственная организация, работающая за права человека на Кубе, отмечает, что в конце 2021 года на острове находились не менее 842 человек по политическим причинам, в основном из-за событий 11 июля. Кубинские власти, со своей стороны, отрицают наличие политических заключенных в стране и заверяют, что судебные процессы связаны с «вандализмом» и «серьезными нарушениями порядка». По данным Генеральной прокуратуры Кубы, 790 человек были привлечены к ответственности за протесты 11 июля в стране, 55 из которых в возрасте от 16 до 17 лет. На Кубе минимальный возраст уголовной ответственности составляет 16 лет. Уголовный кодекс (статья 17.1) предусматривает возможность сокращения вдвое наказания для лиц в возрасте 16 и 17 лет. Для осужденных в возрасте от 18 до 20 лет наказание может быть уменьшено на треть. Обвинение далее указало, что неуголовные меры были приняты в отношении 27 детей в возрасте до 16 лет. ШЕФ JPM/ррт