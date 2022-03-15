103-114: Лейкерс не избавлены от фиаско перед «Рэпторс»

Дэвид Виллафранка Лос-Анджелес (США), 14 марта Соперник меняется каждую ночь, но неудачи накапливаются бесконечно. Всего через день после того, как «Финикс Санз» (140-111) «Лос-Анджелес Лейкерс» затонули в понедельник против «Торонто Рэпторс», которые незначительно пострадали в последние минуты игры (103-114). Гораздо более спортивные, мощные и решительные, «Рэпторс» разбили «Лейкерс» в первой четверти (12-33) и спокойно двигались в 20-очковой среде во время матча. Раненая гордость «Лейкерс» вышла в финальный отрезок до 9 очков, но Торонто сохранил спокойствие, добавив свою четвертую победу подряд. Со времени All-Star «Лейкерс» (29—39) выиграли только 2 из 10 матчей (2, в которых Леброн Джеймс набрал более 50 очков) и по-прежнему занимают девятое место на Западе с некоторой опасностью остаться вне игры. Гэри Трент-младший (28 очков и 5 подборов), Паскаль Сиакам (27 очков, 11 подборов и 5 передач) и Скотти Барнс (21 очко, 9 подборов и 5 передач) возглавили «Рэпторс», набравший 54 очка в краске и разгромивший Лейкерс на отскоке (64 на 43). В составе «Лейкерс» выделялись Леброн (30 очков и 9 подборов) и Тален Хортон-Такер (20 очков, 5 подборов и 5 передач). УЖАСНЫЙ СТАРТ Первая четверть была сжатым и болезненным резюме несчастий, которые мучают «Лейкерс». Ужасная апатия в защите, один Леброн против мира в атаке, многочисленные ошибки, отсутствие отношения и силы в каждом столкновении... При таком сценарии «Лейкерс» были быстро отправлены «Рэпторс», которые не дождались, когда их соперники наденут батареи (2:13 с 8.59 до конца). С 6.53 в первом сете Фрэнку Фогелю пришлось вызвать свой второй тайм-аут, когда он увидел, что «Рэпторс» убивают их (2-19). Очень физически превосходные и с радикально противоположным отношением к «Лейкерс», «Рэпторс» руководствовались Скотти Барнсом (15 очков и 7 из 8 выстрелов), который сделал то, что хотел в те двенадцать минут. Оценка после первой четверти (12-33) лишь отчасти отражала катастрофу удручающего «Лейкерс» во всех аспектах: 3 к 25 на полевых бросках, 0 к 13 в тройках и 18 очков, присужденных в картине. Лодка Лейкерс делала воду повсюду, но хорошим примером их кораблекрушения было то, что они пропустили 16 трехочковых подряд, прежде чем забить свой первый выстрел из трех, когда было 7:30 до перерыва. Лучшее представление разочарования Анджелины снялся Леброном Джеймсом, когда после очередного наступательного отскока «Рэпторс» он сердито ударил по мячу несколько раз по земле, чтобы потребовать большего от своих товарищей по команде. Казалось, это сработало, поскольку «Лейкерс» с новой энергией предложили более достойный образ во втором сете, в котором они набрали 13 очков. Однако плохой финиш во второй четверти вернул счет в 20-очковой зоне, где «Рэпторс» жили без забот (40-58). Скотти Барнс (17 очков) и Паскаль Сиакам (11 очков) были лучшими из «Рэпторс», которые доминировали на подборе в первом тайме (32 на 22) и которые явно лучше стреляли (46,8% в полевых ударах против 26,7%). Ни один игрок из Лос-Анджелеса не набрал 10 очков в первом тайме (Рассел Уэстбрук был самым выдающимся с 9 очками). ФАНТОМНАЯ РЕАКЦИЯ В возобновлении «Лейкерс» перепутали интенсивность с осадками, и с 9 минутами, оставшимися в третьей четверти, они уже были в бонусе. Леброн попытался разжечь искру камбэка из трипла, но Гэри Трент-младший (15 очков в третьей четверти) оказался слишком большим для дикого домашнего защитника (54:81 с остальными 4,08). Канадцы заигрывали с разницей в 30 очков в третьем сете, но трехочковый на роге Талена Хортона-Такера покинул дистанцию на уровне «всего» 20 очков (71-91). При поддержке Хортона-Такера Леброн продолжил греблю в четвертой четверти, а «Лейкерс» набрали 9 очков (97-106 с 2,19 до конца). Однако «Рэпторс» не оставили места для удивления и поставили рубрику на новую ночь плача по Лейкерс. ШЕФ двп/гф