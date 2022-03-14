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понедельник 14 март 2022
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Россия

Во вторник Зеленский выступит телематически перед парламентом Канады

14 март 2022

Торонто (Канада), 14 марта Президент Украины Владимир Зеленский выступит практически во вторник перед парламентом Канады, где проживает около 1,5 миллиона человек украинского происхождения. Зеленский был приглашен на прошлой неделе премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время визита канадского лидера в Европу для обсуждения войны на Украине. Президент Украины выступит перед специальным совместным заседанием Палаты общин и Сената. Правящая Либеральная партия Трюдо отметила, что выступление Зеленского «даст канадцам возможность напрямую услышать», какова «срочная и серьезная ситуация, с которой сталкивается народ Украины». Планируется, что президент Украины выступит с очередной речью в Конгрессе США в среду. Конгресс Испании также пригласил украинского лидера выступить в режиме видеоконференции перед пленарным заседанием Палаты представителей. 8 марта Зеленский обратился к депутатам нижней палаты британского парламента, впервые сделав это иностранным лидером, и заявил, что Украина не сдастся российскому вторжению. Зеленский сравнил ситуацию в Украине с обороной Соединенного Королевства от нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1,5 миллиона человек, считающих себя гражданами Украины, Канада, после России, является второй страной, где большинство украинцев проживает за рубежом. Основная волна миграции украинцев в Канаду произошла до начала Первой мировой войны (1914-1918 гг.), когда почти 200 000 человек прибыли в североамериканскую страну, чтобы поселиться в основном на западе. Вице-премьер Канады Христя Фриланд имеет украинское происхождение и в конце восьмидесятых годов прошлого века училась в Киевском университете. Канада стала одним из главных союзников украинских властей после революции 2014 года, которая свергла пророссийское правительство Виктора Януковича. В ходе своего визита в Европу Трюдо объявил о мерах по ускорению прибытия украинских беженцев в Канаду, а также о новых санкциях против России, включая олигархов, наиболее близких к президенту России Владимиру Путину, и отправке современного оружия украинским вооруженным силам. ШЕФ икр/ссса/дмт

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