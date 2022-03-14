Предупреждение бывшего чиновника Макри: «Соглашение с МВФ оставляет проблемную бомбу для тех, кто победит в 2023 году»

Бывший президент Центрального банка Гвидо Сандлерис заявил, что соглашение, достигнутое правительством с Международным валютным фондом (МВФ), «оставляет бомбу проблем для тех, кто победит в 2023 году».

Экономист, который также является советником по стратегическим вопросам фондовой биржи Кордовы, принял участие в конференции с президентом компании Мануэлем Тагле, на которой было подписано соглашение с организацией о долге в размере 44,5 миллиарда долларов США, которое правительство попытается утвердить на этой неделе. в Сенате нации, был центром выставок.

«Это соглашение с МВФ препятствует росту Аргентины. Это правительство оставляет объем долга неуправляемым и является следствием того, что тратит больше, чем собирается. Кирхнеризм систематически усугубляет эту ситуацию, потому что ее исправление не делает вас более популярными», - сказал Сандлерис.

«Правительство Альберто Фернандеса получало в среднем 33 миллиарда долларов в год, в то время как средний показатель правительства Маурисио Макри составлял 12 миллиардов долларов. Мы привыкли к таким вещам о кирхнеризме, это история, которая не имеет ничего общего с реальностью», — сказал экономист и бывший президент Центрального банка в рамках экономического цикла, предлагаемого Фондовой биржей Кордовы.

В этой связи он сказал, что «это соглашение займет пять лет, чтобы вернуться к тому, где мы были в финансовом отношении в 2019 году. Это делается без удаления огромной слоновой ноги, которая удушает частный сектор, а именно государственные расходы».

«Правительство гордится тем, что не проводит структурных реформ, в которых нуждается Аргентина. Они не хотят ничего менять, что мешает Аргентине стабильно расти», — сказал Сандлерис, добавив, что «если бы Аргентина была Швейцарией, я бы понял, что правительство гордится тем, что не проводит реформ, но в Аргентине бедность составляет 40%, инфляция выше 50%, а экономика находится в стагнации 10 лет назад. Страна нуждается в этих реформах».

Гвидо Сандлерис

Со своей стороны, Тагле сослался на политику, проводимую Альберто Фернандесом, и указал, что «Фондовая биржа выступает против руководящих принципов, которых придерживается правительство, поскольку мы считаем, что они являются негативными, контрпродуктивными и порождают нищету и отсталость, которые вызывают беспокойство для страны. Эти последние выборы, консолидировавшие рост оппозиции, также означали сбалансированность законодательных органов как депутатов, так и сенаторов, и это огромный шаг».

«В последние дни мы стали свидетелями раскола правящего фронта правительства. Мы восприняли это в Палате депутатов, когда значительное число ее депутатов не захотели утверждать соглашение с Фондом. Именно там оппозиция «Вместе за перемены» решила поддержать, чтобы избежать действительно опасной ситуации, абсолютно неудобной для Аргентины, которая может впасть в дефолт», — подчеркнул Тагле.

«Мы не можем отвернуться от стольких людей, которые уже страдают от политики, проводимой этим правительством, но если мы также добавим к ней дефолт, социальный мир и стабильность в стране будут очень опасными. Соглашение является легким, слабым соглашением, которое откладывает все вперед, но в конечном итоге помогает политической и макроэкономической стабильности в ближайшие месяцы и годы», - заключил президент Кордовской фондовой биржи.

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