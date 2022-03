Венесуэльский бейсболист Эухенио Суарес переходит из «красных» в «Маринерс»

Writing Sports, 14 Mar Мощный венесуэльский слаггер Эухенио Суарес имеет новый дом в Высших лигах, после этого понедельника Цинциннати Редс отправили его в смену в Сиэтл Маринерс. Суарес покинул ансамбль «Цинциннати» вместе с аутфилдером Джесси Винкером, который продолжит оставаться его партнером в Сиэтле, в обмен на питчеров Джастина Данна и Брэндона Уильямсона, а также коллегу-полузащитника Джейка Фрейли. The slugger proved his power last season, when he hit 31 home runs, but had trouble making contact consistently, connecting 100 hits in 574 at-bats, achieving a batting average Винкер, который участвовал в своей первой Матче всех звёзд, зафрахтовал 24 хоум-рана, в то время как достиг в среднем 0,305, став ценной фигурой в линейке «красных».