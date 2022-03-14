США предупреждают Китай, что будут «последствия», если они помогут России

Вашингтон, 14 марта Соединенные Штаты заявили в понедельник, что будут «последствия» для Китая, если он предложит помощь России, на фоне международного давления на Москву в связи с войной против Украины, отметив при этом, что Пекин «может сделать больше, чем любая другая страна», чтобы положить конец вторжению. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя информацию о запросе Москвы в Пекин на вторжение в Украину. «Мы четко заявили, как в частном порядке, так и публично с Пекином, что предложение такой поддержки будет иметь последствия», — сказал Прайс. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон «внимательно следит за тем, оказывает ли Китай или какая-либо другая страна какую-либо поддержку, будь то материальная, экономическая или финансовая, для поддержки России». «Мы не будем стоять на месте, если какая-либо страна компенсирует России убытки», — добавил Прайс. Американские СМИ заверили в понедельник, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной поддержке и экономической помощи, включая беспилотники, для вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, и цитировали официальных лиц США в качестве источников. С другой стороны, Прайс признал большое влияние Китая на Россию из-за его «особых» отношений. Поэтому он подчеркнул, что Китай «может сделать больше, чем любая другая страна», чтобы положить конец «бессмысленному насилию», спровоцированному российским вторжением в Украину, которое началось 24 февраля. Только в этот понедельник советник по национальной безопасности правительства Соединенных Штатов Джейк Салливан и директор Управления комиссии по иностранным делам Китая Ян Цзечи встретились в Риме. Оба согласились «поддерживать открытую линию связи» между двумя странами на фоне напряженности, вызванной российским вторжением в Украину, заявил Белый дом после встречи. ШЕФ афс/фунт-права