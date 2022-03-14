США предупреждают Китай, что будут «последствия», если они помогут России

Вашингтон, 14 марта Соединенные Штаты заявили в понедельник, что будут «последствия» для Китая, если он предложит помощь России, и указали, что Пекин «может сделать больше, чем любая другая страна», чтобы положить конец российскому вторжению в Украину. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя сообщения о том, что Москва обратилась к Пекину за помощью во вторжении в Украину, что отрицают китайские власти и Россия. «Мы очень четко заявили, как в частном порядке, так и публично с Пекином, что предложение такой поддержки будет иметь последствия», - сказал Прайс.