США «пока» исключают импорт нефти из Венесуэлы

Вашингтон, 14 марта Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «пока» не поддерживают контакты и не реализуют никаких планов по импорту нефти из Венесуэлы, и подтвердили, что они говорили с Колумбией об увеличении мирового предложения нефти. «Это не то, о чем мы сейчас активно говорим», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей ежедневной пресс-конференции. Таким образом, Псаки ответил на вопрос о том, исключается ли возможность ослабления Соединенными Штатами своих нефтяных санкций против Венесуэлы, чтобы импортировать больше нефти из этой страны, и эту идею Белый дом выдвинул для стабилизации цен на нефть. Эта возможность вызвала критику со стороны нескольких законодателей обеих партий в Соединенных Штатах, а также со стороны союзников Вашингтона, таких как президент Колумбии Иван Дуке. После встречи в прошлый четверг с президентом США Джо Байденом Дуке сообщил, что он предложил Байдену поставки большего количества колумбийской нефти для стабилизации цен на энергоносители в качестве альтернативы венесуэльской сырой нефти. На вопрос об этом Псаки подтвердил в понедельник, что Байден говорил с Дуке по этому вопросу в контексте «глобальной энергетической безопасности» после российского вторжения в Украину, но заявил, что у него нет дополнительных подробностей по какому-либо решению по этому вопросу. «Мы продолжаем говорить с рядом производителей о важности поддержания глобальных поставок. Речь идет не только о поставках в США, но и об обеспечении поставок на мировой рынок, и мы ценим наши отношения с Колумбией», - сказала пресс-секретарь. Относительно слухов о том, что правительство США рассматривало вопрос о предоставлении нефтяному гиганту Chevron специальной лицензии на импорт нефти из Венесуэлы, Псаки настаивал на том, что «пока» эта покупка венесуэльской сырой нефти не рассматривается. 5 марта высокопоставленная делегация США посетила столицу Венесуэлы и встретилась с президентом Николасом Мадуро, что, по словам Белого дома, стало самой высокопоставленной поездкой в Каракас за последние два десятилетия. Визит проходил на фоне вторжения России в Украину, важного союзника Венесуэлы, и слухов о том, что Байден рассматривает возможность отмены части санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, чтобы сдержать цены на энергоносители. Белый дом не отрицал, что он рассматривал этот вопрос во время встречи с Мадуро, но снизил ожидания такой возможности после того, как получил критику от нескольких влиятельных фигур в Конгрессе США, включая сенатора-демократа Боба Менендеса. Высокопоставленный американский чиновник, который попросил анонимности, назвал визит в Каракас на прошлой неделе разовой встречей, заверив, что сейчас «никаких переговоров с режимом Мадуро не ведется». Соединенные Штаты настаивают на том, что главным вопросом, о котором он говорил с Мадуро, было положение десяти американцев, заключенных в тюрьму в Венесуэле, двое из которых были освобождены вскоре после визита. ШЕФ фунт/р/лолл