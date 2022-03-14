Уругвайские бизнесмены выступают за открытие новых рынков и возможных ССТ

Монтевидео, 14 марта Содействие международной интеграции, открытие новых рынков и продолжение переговоров о подписании возможных соглашений о свободной торговле (ССТ) - вот некоторые из мер, которые Уругвай должен принять, согласно Конфедерации деловых палат этой страны. Об этом компания объявила в понедельник в заявлении, в котором она также призвала к продвижению устойчивой экономики замкнутого цикла и продолжению «перехода к возобновляемым и экологически чистым источникам энергии». В настоящее время южноамериканская страна проводит технико-экономическое обоснование со своим коллегой в Китае для подписания возможного соглашения о свободной торговле, стремясь парафировать аналогичное соглашение с Турцией. Хотя изначально ожидалось, что вышеупомянутое исследование будет готово в декабре 2021 года, министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо несколько дней назад заявил, что две страны имеют «хорошие обмены» и управляют друг другом «в логические времена». В тексте бизнесмены также говорили о ситуации, в которой оказался конфликт между Украиной и Россией, продемонстрировали свое неприятие «всевозможных военных вторжений», призвали к установлению каналов диалога и подчеркнули, что это может привести к «различным последствиям» в некоторых секторах. В соответствии с вышеизложенным они выразили обеспокоенность ситуацией на международных рынках и указали, что происходящее там скажется на местном уровне «во всем обществе». «Недавнее увеличение объемов первичной продукции оказывает прямое влияние на продукты переработки, и Конфедерация торговых палат (CCE) внимательно следит за возможными действиями, которые правительство может определить для сдерживания инфляции, учитывая, что некоторые из палат членов участвуют в этом процессе. сценарий», - поясняет он документ. Наконец, подчеркивая управление пандемией и план вакцинации, осуществляемый правительством во главе с правоцентристом Луисом Лакалье Поу, они призвали продвигать общественные работы, понимая, что это «создает много рабочих мест» и облегчает логистику для его производства. ШЕФ скр/лл