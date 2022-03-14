Дальнобойщики просят правосудие прекратить ценовую политику Petrobras

Сан-Паулу, 14 марта водители грузовиков Бразилии обратились в суд в понедельник с просьбой приостановить ценовую политику государственной нефтяной компании Petrobras, которая устанавливает стоимость топлива на основе международного рынка и доллара после резкого роста цен на топливо. Основываясь на этой политике, принятой в 2016 году, Petrobras, крупнейшая компания Бразилии, объявила на прошлой неделе о повышении цен на бензин на 18,8% и примерно на 25% цены на дизельное топливо. Бразильская ассоциация водителей транспортных средств (Abrava) подвергла резкой критике эту меру и осудила, что каждое повышение цен на топливо, определяемое Petrobras, «душит бразильцев, поскольку прямым следствием является рост цен на продукты питания, лекарства...». «Мы не против того, чтобы Petrobras получала прибыль, но мы не согласны с тем, что она имеет прибыль в размере 1400% в ущерб страданиям бразильцев и особенно тех, кто работает с транспортом», - подчеркнул Абрава. Petrobras достигла рекордной чистой прибыли в размере 19 875 миллионов долларов в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю компании, благодаря росту цен на нефть и росту продаж топлива. В своей апелляции Абрава утверждал, что компания является «заложником» международного рынка, «заплатив более $105 (текущая цена) за баррель нефти, в то время как стоимость добычи Petrobras составляет примерно 20 долларов». В настоящее время правительство президента Джейра Болсонару пыталось снизить цену на бензин за счет снижения налогов, которые обсуждаются в парламенте, но оно утверждало, что это не будет мешать рынку. В результате эскалации поставок топлива и их влияния на инфляцию, которая началась задолго до начала войны в Украине, Центральный банк Бразилии продвигает процесс повышения базовых процентных ставок, которые достигли 10,75% в год, что является самым высоким уровнем с апреля 2017 года. Резкий рост цен на топливо вызвал забастовку дальнобойщиков, которая в 2018 году парализовала Бразилию, вызвав дефицит на большей части страны. С тех пор сектор неоднократно угрожал новой всеобщей забастовкой. ШЕФ Зад/см/cfa