Трис: где посмотреть прямую трансляцию и список результатов в понедельник, 14 марта

Таковы выигрышные результаты розыгрыша трис на сегодня, 14 марта, опубликованного Национальной лотереей государственной помощи.

Позаботьтесь о своем билете, он очень ценен, потому что это официальное доказательство того, что вы собираете деньги в случае победы, храните их в надежном месте и убедитесь, что с ним не обращаются жестоко.

Помните, что у вас есть до 60 календарных дней, считая со дня проведения соответствующего конкурса, чтобы забрать свой приз. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выплачиваются в национальной валюте и в соответствии с условиями, указанными на обратной стороне билета, а также правилами розыгрыша или соответствующего розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Выигрышная комбинация в розыгрыше 28410 Tris составляет: 31025.

Чтобы увидеть розыгрыш этого и каждого из призов, проводимых Национальными прогнозами лотерей, перейдите по этой ссылке.

С понедельника по воскресенье пять раз в день победители розыгрыша Tris делятся в зависимости от их модальности.

Модальности: Трис Полдень, который состоится в 13:00; Трис трех, который состоится в 15:00; Трис Экстра, который состоится в 17:00; Трис Семи, который выступает в 19:00; и Tris Classic, который наступает в 21:00.

Узнайте официальный список результатов розыгрыша Tris, количество призов и выигранные суммы здесь.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Трис?

Люди могут играть в Трис, заплатив от одного песо с возможностью выиграть до 50 тысяч песо, а благодаря его различным способам шанс выиграть больше денег может увеличиваться в зависимости от сыгранных чисел и способа игры.

Для жеребьевки урны для голосования Трис выбирают пять чисел случайным образом, чтобы сформировать пятизначную цифру.

Вы можете играть в Tris, заполнив рулевое колесо, которое содержит три квадрата: A, B и C, отметив их слева направо и сделав ставку на любой из режимов карандашом, синими или черными чернилами.

Другой способ игры - диктовать агенту прогнозов номера, с которыми вы хотите играть, он вводит их в систему, не используя колесо, ему нужно будет только указать, сколько ставок он купит, дату розыгрыша, в котором он хочет участвовать, и режим.

Вы также можете записать номера на листе и передать их продавцу для ручного ввода.

Третий вариант - попросить продавца предоставить Тризматик, в котором все будет оставлено на волю случая, и система выберет случайную комбинацию чисел для каждой ставки, которую она хочет сделать. Вам просто нужно указать, сколько номеров вы хотите сыграть, сколько вы хотите инвестировать и дату розыгрыша.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованный институт Федеральной государственной администрации, который отвечает за проведение розыгрышей денежных призов, предназначенных для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и который переориентирован на добиваясь равенства, мексиканцы могут самостоятельно удовлетворять свои насущные потребности.

Последняя обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные средства от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет получаемой прибыли.

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