Они предлагают вознаграждение за шесть киллеров, которые совершили резню в западной Мексике

Морелия (Мексика), 14 марта Генеральная прокуратура западно-мексиканского штата Мичоакан объявила в понедельник о предложении вознаграждения за информацию, позволяющую поймать шестерых наркоторговцев, предположительно ответственных за убийство по меньшей мере одиннадцати соперников во время похорон в городе Сан-Хосе-де-Грасия. Адриан Лопес Солис, прокурор Мичоакана, уточнил, что за каждого из предполагаемых киллеров предлагается вознаграждение в размере 100 000 мексиканских песо (около 5000 долларов). Прокурор сообщил, что в общей сложности 200 агентов армии, Национальной гвардии, полиции Мичоакана и прокуратуры осуществляют оперативное развертывание — по суше и воздуху — на границах штатов Мичоакан, Халиско и Колима в поисках шести предполагаемых наркоторговцев и нескольких сообщников, личность которых еще не установлена, но которые участвовали 27 декабря. Февраль в убийстве и исчезновении тел как минимум 11 соперников. Беглецы были опознаны как Абель Алькантар Вальехо, он же эль Вьехон, Сьерра-8 или Эль-Торо, лейтенант картеля нового поколения Халиско (CJNG) и который возглавил бы резню вместе со своей группой киллеров. Другими пятью предполагаемыми киллерами, которым предлагается вознаграждение, являются Хесус Адриан Мора Падилья, Кристиан Алехандро Эрнандес Ортега, он же Эль Сапо; Антонио Гальегос Медина, он же Ла Болачана; Хесус Эдуардо Вальехо, он же Эль Чили, и Хуан Мануэль Барраган Сиснерос, известный как Раш. По данным Государственной прокуратуры, в воскресенье, 27 февраля, Эль-Торо ворвался в Сан-Хосе-де-Грасия во время похорон матери конкурирующего наркоторговца, известного как Алехандро «Н», он же эль Пелон, также являющийся членом CJNG, но с которым он давно ссорился из-за убийств родственников между двумя шкворнями. Сообщается, что Эль Торо также приказал поднять и спрятать тела Пелон и его убийц, число жертв которых до сих пор составляет 11 человек, после того как прокуратура обнаружила останки крови, соответствующие этому числу генетических профилей. ШЕФ мад/мб/юрх