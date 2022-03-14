Они предлагают вознаграждение за шесть киллеров, которые совершили резню в западной Мексике

Морелия (Мексика), 14 марта (Efe). - Генеральная прокуратура западно-мексиканского штата Мичоакан объявила в понедельник о предложении вознаграждения за информацию, позволяющую поймать шести наркоторговцев, предположительно ответственных за убийство по меньшей мере одиннадцати соперников во время похорон в город Сан-Хосе-де-Грасия. Адриан Лопес Солис, прокурор Мичоакана, уточнил, что за каждого из предполагаемых киллеров предлагается вознаграждение в размере 100 000 мексиканских песо (около 5000 долларов). Прокурор уточнил, что в общей сложности 200 агентов армии, Национальной гвардии, полиции Мичоакана и прокуратуры осуществляют оперативное развертывание — по суше и воздуху — на границах штатов Мичоакан, Халиско и Колима в поисках шести предполагаемых наркоторговцев и нескольких сообщников, личность которых еще не установлена, но которые участвовали 27 декабря. Февраль в убийстве и исчезновении тел как минимум 11 соперников. Беглецы были опознаны как Абель Алькантар Вальехо, он же эль Вьехон, Сьерра-8 или Эль-Торо, лейтенант картеля нового поколения Халиско (CJNG) и который возглавил бы резню вместе со своей группой киллеров. Другими пятью предполагаемыми киллерами, которым предлагается вознаграждение, являются Хесус Адриан Мора Падилья, Кристиан Алехандро Эрнандес Ортега, он же Эль Сапо, Антонио Гальегос Медина, он же Ла Болачана, Хесус Эдуардо Вальехо, он же Эль Чили, и Хуан Мануэль Барраган Сиснерос, известный как Раш. В воскресенье, 27 февраля, Эль Торо ворвался в Сан-Хосе-де-Грасия во время похорон матери конкурирующего наркоторговца, которого опознали как Алехандро «Н», он же эль Пелон, также член CJNG, но с которым он давно ссорился из-за убийств родственников между двумя королями, сообщает Государственная прокуратура. Сообщается, что Эль Торо также приказал поднять и спрятать тела Пелон и его убийц, число жертв которых до сих пор составляет 11 человек, после того как прокуратура обнаружила останки крови, соответствующие этому числу генетических профилей. ШЕФ мад/мбб/пддп