Они арестовали «Яйцо», лидера Северо-Восточного картеля, в Нуэво-Ларедо

После многочисленных перестрелок, произошедших рано утром в понедельник, 14 марта, в Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас, федеральные источники подтвердили Infobae Mexico арест Хуана Херардо Тревиньо Чавеса, предполагаемого лидера Северо-Восточного картеля.

Арест был произведен в воскресенье, 13 марта, Секретариатом национальной обороны (Седена), Генеральной прокуратурой (FGR), Национальным разведывательным центром и Национальной гвардией (GN).

Согласно докладу Государственной прокуратуры, военнослужащие проводили наземные обследования в районе Идальго Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас, когда члены организованной преступности напали на вооруженные силы.

В результате удалось установить личность и задержание Хуана Херардо «Н», который владел двумя видами оружия исключительно для мексиканской армии и военно-воздушных сил, а остальные агрессоры покинули это место. Впоследствии «Эль-Уэво» был переведен в район Специализированной прокуратуры по организованной преступности (ФЕМДО), где он был передан в распоряжение Федеральной прокуратуры для определения его правового статуса.

Хуан Херардо «N» - племянник последнего лидера «Лос-Зетас» Мигеля Анхеля Тревиньо Моралеса, поэтому он также принадлежал к картелю «последней буквы», так как он также известен. Кроме того, «Эль-Уэво» является членом другой преступной группы под названием «Лос-Тревиньос», которая имеет давнюю криминальную историю в Тамаулипасе.

Точно так же «Эль-Уэво» был одним из самых разыскиваемых властями Тамаулипаса, поскольку у него было три ордера на арест и было предложено вознаграждение в размере 2 миллионов песо за информацию о его местонахождении.

Первый ордер на арест был выдан в Тамаулипасе за вымогательство и преступное сообщество; второй ордер был выдан в штате Коауила за терроризм и преднамеренное убийство, а последний был выдан в целях экстрадиции с целью отмывания денег и сговора с целью незаконного оборота наркотиков.

По данным властей штата Тамаулипас, Хуан Херардо «Н» возглавлял, помимо Северо-Восточного картеля, группу киллеров «Войска ада», предполагаемых наследников Лос-Зетас, которые занимаются разжиганием насилия в пяти штатах страны и на небольшой границе Тамаулипаса.

Согласно отчету агентства Stratfor, «Яйцо» также намеревалось контролировать столичный район Монтеррея. Однако в эту организацию входил Хосе Родольфо Вильярреал Эрнандес, «Эль Гато».

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