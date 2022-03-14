Это игроки, которые могут покинуть Nacional после неудачного начала сезона

Imagen de archivo de jugadores del Atlético Nacional. EFE/Cristian Hernández

1 марта прошлого года «Атлетико Насьональ» объявил об уходе тренера Алехандро Рестрепо перед матчем между Олимпией Парагвая, в котором колумбийский клуб был исключен из Кубка Либертадорес.

После разочаровывающего турнира клаусуры 2021 года и нерегулярного старта на открытии 2022 года команда вернулась на третье место в колумбийском футболе с 20 очками в 10 турах. Но последовательные поражения против «Олимпии» и «Букараманги» в том же 3-1 завершили цикл колумбийца у руля пурслаги.

Несмотря на то, что команда улучшается, говорят об уходе некоторых игроков в середине местного турнира из-за плохих результатов. Фактически, было сказано, что команда «Антиокия» будет ждать заключения контракта тренера сборной Колумбии Рейнальдо Руэды, чтобы команда Вальекаукано взяла на себя руководство командой.

Напомним, что тренер сборной возглавлял этот состав в период с 2015 по 2017 год. Кроме того, в 2016 году он дал ему титул Кубка Либертадорес, второй титул на этом континентальном соревновании, поскольку в 1995 году они также были коронованы чемпионами.

Теперь, помимо поиска нового тренера, говорят о предполагаемой уборке раздевалки, где они начинают слышать имена Джио Морено, Алекса Мехии, Дорлана Пабона и Джефферсона Дуке.

Эта информация была предоставлена радио Каракол, но следует иметь в виду, что эти игроки носили футболку Nacional в течение короткого времени и не добавили много минут, чтобы взять на себя ответственность за плохие результаты команды. Столкнувшись с этим, Макнелли Торрес, бывший футболист, который играл в клубе несколько лет и был чемпионом Кубка Либертадорес 2016, также сообщил другие подробности об этой ситуации.

«Я думаю, что они пришли внести свой вклад в гримерку, потому что раньше это была гардеробная без опыта и лидерства; но я думаю, что все наоборот. Я не знаю, что за этим стоит, но я думаю, что привлечение этих игроков должно взять на себя командование раздевалкой и восстановить память о Nacional. Для меня все должно быть наоборот, но я не знаю причин».

И добавил, что: «Когда Хорхе Альмирон приехал (2018), речь шла об уборке раздевалки, и что произошло с тех пор?»

На данный момент Nacional находится в отпуске, и ожидается, что решения будут приняты в это время в отношении тренера. Теперь один из самых сильных слухов, которые произошли в последние дни, заключается в том, что Рейнальдо Руэда может вернуться в портулане до своего вероятного ухода из сборной Колумбии, если он не пройдет квалификацию на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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