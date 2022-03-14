Приговор призера мира со сборной: «Месси заканчивает сезон и покидает ПСЖ»

Взгляд Хуана Симона на подарок Месси в ПСЖ

Свистки, которые Лионель Месси получил в воскресенье в Парке де Пренс, могут ознаменовать разрыв в его отношениях с ПСЖ. И аргентинец, и Неймар были забиты болельщиками после ликвидации Лиги чемпионов от «Реала». Почти сразу же в Испании появились слухи, указывающие на то, что окружающая среда Ла Пульга построила бы мосты с Барселоной, гипотетическая отдача.

34-летний пунта имеет контракт с парижским клубом до июня 2023 года, однако немало кто думает, что он мог бы эмигрировать раньше. Один из них - Хуан Симон, занявший второе место в сборной Аргентины в Италии 90 и знаток французского футбола, так как он защищал пальто Монако и Racing Strasbourg.

«Удар был очень тяжелым, неожиданным из-за того, как проходил матч. Свистки несправедливы. Дело в том, что эта команда породила столько ожиданий из-за того, как они прибыли после победы в первом матче, в перерыве впереди было два гола... И проигрыш, когда они теряют его, происходит скорее через формы, чем через дно. И если мы перейдем к формам, для меня Почеттино, который был на канате, должен быть тем, кого меньше всего будут спрашивать. За 150 минут он превзошел его широко, внутри корта игроки решают», - расширил свой взгляд нынешний участник дискуссии ESPN.

Именно тогда он углубил взгляд на будущее нападающего на альбиселесте: «ПСЖ должен начать перестраиваться, потому что Неймар закончен, и я думаю, что Месси тоже. Не столько для клуба, сколько от его имени. Для меня Месси заканчивает сезон и уходит. Если только он не думает, что должен попасть на чемпионат мира с большой активностью, но он может иметь его и в другом клубе».

Даже бывший защитник отметил, что договорные обязательства на данном этапе могут носить лишь формальный характер. «Вы всегда находите выход, он вышел на свободу, трансфера не было, как-то вы можете его решить. В воскресенье я увидел мальчика-абулика, совершенно отключенного, с головой где-то в другом месте. У меня сложилось впечатление, что это будет трудно, чтобы это было обращено вспять», - добавил он.

Каким будет прием аргентинских фанатов Месси против Венесуэлы, по словам Саймона

Для Симона двойная дата квалификации со сборной (пятница 25-й против Венесуэлы в Буэнос-Айресе и 29-й против Эквадора в Гуаякиле) может представлять собой бальзам для игрока: «Месси в Аргентине ценится гораздо больше здесь после Copa America в Бразилии, первый, потому что он видел Месси с гораздо больше лидерства, начинают ценить другие вещи о Месси, и это заканчивается этой любовью к этому Кубку Америки. Сейчас ему нужно уехать из Парижа. Во всяком случае. Ему нужно впитать в себя другие вещи. Дело в Ла Бомбонере, если он сыграет, это будет ужасно, это будет впечатляющий прием. Люди должны показать ему, что такое Месси для нас. Поэтому я настаиваю, что ему нужно уехать из Парижа сейчас, чтобы приехать, чтобы почувствовать привязанность своего народа. И я считаю, что его непрерывность затруднена. Он должен четко понимать, что перед чемпионатом мира он должен играть в высокой конкуренции. Он не может поехать в США четыре месяца».

«То, что произошло, было очень тяжело для него. Конечно, Париж не считает, что у него есть такая конкурентоспособная команда, как в этом году. Потому что если у вас нет цели Лиги чемпионов, у вас ничего нет. Вы видели, что граффити появились в штаб-квартире против лидеров и Леонардо? Катарцы все еще там? Если они продолжат, будут ли они по-прежнему готовы продолжать инвестировать, как сейчас? Они потеряют Мбаппе, Неймара... Сколько денег они вложили, чтобы выбыть в раунде 16. Есть много обстоятельств», — заключили бывшие Бока и Ньюэллс.

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