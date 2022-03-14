Доходность фондовой биржи Сан-Паулу на 1,60% ниже цен на сырьевые товары

Сан-Паулу, 14 марта Фондовая биржа Сан-Паулу потеряла 1,60% в понедельник, а индекс Ibovespa, ориентир для паркета, закрылся с отметкой 109 927 базисных пунктов, что было отягощено падением ценных бумаг, связанных с сырьевым сектором. Таким образом, бразильская корро провела третий день подряд в красной зоне после потери 0,21% в четверг и еще 1,72% в пятницу прошлой недели. На валютном рынке доллар США вырос на 1,30% и закрылся на уровне 5 118 реалов на покупку и 5 119 реалов на продажу по бразильскому коммерческому курсу, согласно предварительным результатам. Финансовые операторы все еще ожидают экономических последствий российского вторжения в Украину и результатов нового раунда переговоров между двумя странами. Они также с нетерпением ждут предстоящих решений Центрального банка Бразилии и Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике в контексте сильного инфляционного давления. Хотя в понедельник больше всего на настроения Ibovespa повлияло падение мировых цен на нефть и железную руду, что привело к значительным потерям для стоимости этих сегментов. В этом контексте CSN Mineraçao, второй по величине экспортер железной руды Бразилии (-6,2%); Национальная сталелитейная компания (-5,8%) и нефтяная компания PetroRio (-5,4%) были одними из проигравших на сессии. Горнодобывающий гигант Vale (-5,4%) и государственная нефтяная компания Petrobras (-1,9%), два флагмана площади, чьи бумаги сегодня были самыми обсуждаемыми за день, также закрылись красным цветом. Напротив, оператор торговых центров JHSF (6,2%), бразильская дочерняя компания Banco Santander (4,4%) и компания по базовой санитарии Sabesp (1,4%) лидировали в прибыли от паркета из Сан-Паулу. Объем торгов в Ibovespa достиг 24,4 миллиарда реалов (около 4,8 миллиарда долларов), в общей сложности 3 704 308 финансовых операций. ШЕФ см/лаа