Гонка за пост президента Колумбии неуклонно начинается без урибистского токена

Богота, 14 марта Гонка за пост президента Колумбии неуклонно началась в понедельник после прошедших в воскресенье выборов в законодательные органы и консультаций, в которых доминировали левые во главе с Густаво Петро, поскольку правое крыло стремится восстановить свои силы вокруг кандидатуры Федерико Гутьерреса. Первым последствием результатов воскресных выборов стала отставка Оскара Ивана Зулуаги, кандидата в президенты от Демократического центра, партии, основанной бывшим президентом Альваро Урибе. Зулуага, который был министром финансов и кандидатом в президенты на выборах 2014 года, поделился заявлением в социальных сетях, объявив о своем решении, которое приходит в политическом мире. «Я принял личное решение сопровождать стремление Федерико Гутьерреса», - заявил 63-летний политик, когда он заканчивал свою кандидатуру, которая не началась хорошо, потому что его допрашивали из радикального крыла Демократического центра во главе с Марией Фернандой Кабаль, вторым по количеству голосов сенатором вчера выборы. ГУТЬЕРРЕС, ПРОТИВОВЕС PETRO Гутьеррес, который выиграл консультацию правой коалиционной команды для Колумбии, набрав 2 160 329 голосов (54,18%), с самого начала избирательных кампаний рассматривался как «покрытый кандидат» урибизма. Уходя в отставку свои президентские устремления, Зулуага заявил, что его вступление в «Фицо» Гутьерреса сделало это «без политических расчетов или бюрократических расчетов, не ожидая ничего взамен» и всегда стремясь к лучшему для страны, потому что «только вместе мы можем сохранить демократию и свободу». В этом направлении Гутьеррес призвал к единству для реализации своего проекта, в котором преобладает защита демократии и безопасности и, прежде всего, победить левого Петро, фаворита на победу на президентском посту, согласно последним опросам. «Как только страны теряют демократии, демократии не возвращаются так легко», - серьезно сказал он и напомнил о том, что произошло с Венесуэлой и Никарагуа. В этом стремлении победить Петро Гутьеррес сегодня получил поддержку Дэвида Баргиля из Консервативной партии, который объявил себя «еще одним солдатом в борьбе за наши свободы и демократию». PETRO ИЩЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЙ КОНГРЕСС Со своей стороны, Петро - который в свете результатов опросов и голосов за Сенат и Палату представителей был большим победителем - начал говорить не только о победе на президентском посту, но и о поиске альянсов «прогрессивного большинства», чтобы Конгресс был в его пользу. «Победа на президентском посту полностью открыла возможность формирования коалиции прогрессивного большинства в Конгрессе. Реформы возможны уже сейчас. И стабильность прогрессивного правительства вполне возможна», - заявил в социальных сетях политик, который несет ответственность за то, что был партизанским бойцом демобилизованных М-19. В ожидании получения информации о других президентских политических шахматных движениях Петро, Гутьеррес и Серхио Фахардо, победитель консультаций Коалиции Centro Esperanza, остаются основными кандидатами. В дополнение к этим трем кандидатам на пост президента также участвуют Ингрид Бетанкур («Зеленый кислород»), популист Родольфо Эрнандес, бывший губернатор Антиокии Луис Хильберто Мурильо (Колумбия), бывший губернатор Антиокии Луис Хильберто Мурильо (Колумбия эпохи Возрождения). В центре Фахардо становится чьи-либо догадки, потому что, хотя это правда, что он одержал победу в своей коалиции, 723 000 голосов, которые он получил, не дают ему думать, что он является решающей силой, не говоря уже о том, чтобы быть преемником президента Ивана Дуке. Фахардо представляет себя единственным, кто способен объединить страну и внести необходимые изменения, и он раскритиковал уход Зулуаги, что, по его мнению, подтверждает, что кандидатом от урибизма является «Фико» Гутьеррес. «Сегодня было подтверждено отставкой Оскара Ивана Зулуаги, что Федерико Гутьеррес является кандидатом от урибизма, Дуке, является преемственностью и это как раз одна из сил, которые не могут продолжаться в нашей стране», - сказал он. Чтобы переломить эту ситуацию, Фахардо заявил, что будет добиваться голосов почти восьми миллионов человек, которые не участвовали в воскресных выборах. ШЕФ WCOM/ДЖОК/ЗАКОН (фото) (аудио) (видео)