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понедельник 14 март 2022
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Россия

Президент Португалии предупреждает, что наступают «очень трудные» времена

14 март 2022

Лиссабон, 14 марта Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соуза предупредил сегодня, что наступают «очень трудные» времена и необходимо «сократить» войну в Украине, которая несет «огромные издержки» в жизни каждого, особенно в Европе. «Мы не обманываемся по поводу трудных времен, которые наступили или должны наступить», - сказал он во время краткого выступления по окончании заседания Государственного совета, полностью посвященного обсуждению ситуации в Украине. Ребело де Соуза утверждал, что «крайне необходимо срочно сократить» войну в Украине, но «со спокойствием, а не с переговорными файлами, предоставляемыми только для того, чтобы выиграть время или парализовать сопротивление и единство против агрессии». «Широко распространенный призыв сократить войну растет, потому что это экономит человеческие издержки для украинского народа, а также, хотя и менее важно, потому что это ограничивает риски новой и более сложной холодной войны, которая разрушает десятилетия диалога», - напомнил он. Глава португальского государства отметил, что война имела, понесла и будет иметь огромные последствия для жизни каждого», особенно в Европе, и призвал проявить «мужество» и «решимость», проявленные во время пандемии, чтобы противостоять им. Государственный совет Португалии единогласно осудил агрессию России против Украины, как это уже произошло в международном сообществе, пояснил Ребелу де Соуза. «Стоит сделать все, чтобы мир наступил, и чтобы он наступил быстро», — подчеркнул он. ШЕФ уфм/фпа

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