Новые европейские правила криптовалюты получили первый зеленый свет от Европарламента

Брюссель, 14 марта Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента (ЕП) одобрил сегодня первое предложение по регулированию всех криптовалют в Европейском союзе, от выпуска до надзора и требований прозрачности потребителей. Текст, который был представлен в комитете 31 голосом за, 4 против и 23 воздержавшихся и все еще нуждается в поддержке на пленарном заседании, излагает позицию Европалаты по согласованию окончательного законодательства с государствами-членами. Предложение было представлено Европейской комиссией в сентябре 2021 года для специального регулирования активов, которые все чаще используются в качестве инвестиционного инструмента или для предоставления платежных решений, но в тех случаях, когда ЕС выявляет проблемы с точки зрения защиты прав потребителей, конфиденциальности, налогообложения, отмывания денег или даже финансовых стабильность. Регламент предусматривает, что для работы в ЕС поставщики услуг криптовалюты должны физически присутствовать на континенте и получать предварительное разрешение от национальных органов, вводя при этом требования к информации, которую они должны предоставлять инвесторам об использовании, которое они будут использовать. своих средств, обязательств или инвестиционных рисков. Криптовалюты также будут контролироваться европейскими агентствами: парламентарии хотят, чтобы Европейское управление по ценным бумагам и рынкам контролировало выпуск токенов, связанных с активами, более известными как стейблкоины, и чтобы Европейское банковское управление отвечало за мониторинг токенов электронных валют. Согласованный текст также включает меры против манипулирования рынком и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма или другой преступной деятельности, а также для устранения воздействия криптовалют на окружающую среду, говорится в заявлении Европалаты. Это влияние в основном связано с тем, что механизмы, используемые для проверки транзакций с криптовалютой, требуют много энергии, в частности, процесс, известный как «доказательство работы», поэтому они вызывают высокие выбросы загрязняющих веществ и электронные отходы. «По большинству оценок, потребление энергии Биткойном эквивалентно потреблению энергии целыми малыми странами», - сообщили в Европарламенте. В этой связи депутаты Европарламента включили поправку, призывающую к включению криптовалют в европейскую таксономию устойчивых инвестиций, которая определяет те, которые считаются «зелеными». Однако поправка социал-демократических и зеленых групп, призывающая отказаться от некоторых энергоемких механизмов, не была принята. «Многие опасались, что это приведет к фактическому запрету на «доказательство работы», механизм, который используют многие криптовалюты, пояснил в Twitter докладчик доклада народный депутат Европарламента Германии Штефан Бергер. Чтобы постановление вступило в силу, государствам-членам все еще необходимо определить свою переговорную позицию, а затем провести переговоры с Европейским парламентом для достижения консенсуса по окончательному законодательству.