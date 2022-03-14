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понедельник 14 март 2022
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Россия

Новые европейские правила криптовалюты получили первый зеленый свет от Европарламента

14 март 2022

Брюссель, 14 марта Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента (ЕП) одобрил сегодня первое предложение по регулированию всех криптовалют в Европейском союзе, от выпуска до надзора и требований прозрачности потребителей. Текст, который был представлен в комитете 31 голосом за, 4 против и 23 воздержавшихся и все еще нуждается в поддержке на пленарном заседании, излагает позицию Европалаты по согласованию окончательного законодательства с государствами-членами. Предложение было представлено Европейской комиссией в сентябре 2021 года для специального регулирования активов, которые все чаще используются в качестве инвестиционного инструмента или для предоставления платежных решений, но в тех случаях, когда ЕС выявляет проблемы с точки зрения защиты прав потребителей, конфиденциальности, налогообложения, отмывания денег или даже финансовых стабильность. Регламент предусматривает, что для работы в ЕС поставщики услуг криптовалюты должны физически присутствовать на континенте и получать предварительное разрешение от национальных органов, вводя при этом требования к информации, которую они должны предоставлять инвесторам об использовании, которое они будут использовать. своих средств, обязательств или инвестиционных рисков. Криптовалюты также будут контролироваться европейскими агентствами: парламентарии хотят, чтобы Европейское управление по ценным бумагам и рынкам контролировало выпуск токенов, связанных с активами, более известными как стейблкоины, и чтобы Европейское банковское управление отвечало за мониторинг токенов электронных валют. Согласованный текст также включает меры против манипулирования рынком и предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма или другой преступной деятельности, а также для устранения воздействия криптовалют на окружающую среду, говорится в заявлении Европалаты. Это влияние в основном связано с тем, что механизмы, используемые для проверки транзакций с криптовалютой, требуют много энергии, в частности, процесс, известный как «доказательство работы», поэтому они вызывают высокие выбросы загрязняющих веществ и электронные отходы. «По большинству оценок, потребление энергии Биткойном эквивалентно потреблению энергии целыми малыми странами», - сообщили в Европарламенте. В этой связи депутаты Европарламента включили поправку, призывающую к включению криптовалют в европейскую таксономию устойчивых инвестиций, которая определяет те, которые считаются «зелеными». Однако поправка социал-демократических и зеленых групп, призывающая отказаться от некоторых энергоемких механизмов, не была принята. «Многие опасались, что это приведет к фактическому запрету на «доказательство работы», механизм, который используют многие криптовалюты, пояснил в Twitter докладчик доклада народный депутат Европарламента Германии Штефан Бергер. Чтобы постановление вступило в силу, государствам-членам все еще необходимо определить свою переговорную позицию, а затем провести переговоры с Европейским парламентом для достижения консенсуса по окончательному законодательству.

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