Невероятная морская находка, которая раскрыла предложение от мэра Темпло

Национальный институт антропологии и истории (INAH) сообщил, что в Темпло Майор обнаружено одно из крупнейших месторождений морских звезд. Согласно отчету, «164 морских звезды были идентифицированы в предложении 178, которое оценивается на сегодняшний день с 1500 года, время перехода между правлениями Ауизотля и Моктесумы Хокойотзин».

INAH опубликовал это заключение в заявлении, опубликованном 14 марта 2022 года. Считается, что одним из наиболее выделяющихся видов является «Nidorellia armata, в просторечии известная как «шоколадная стружка», 22 сантиметра, которая сохраняет отпечаток своей формы и внутренней структуры».

Как уже объяснялось, события произошли более 500 лет назад, когда мексиканцы были на пике своего могущества, поэтому ацтеки создали одно из своих самых изысканных предложений «объединив земные элементы, такие как фигурка копала и тело ягуара, вооруженного атлатлем — пропеллер дротиков — вместе с бесчисленными морскими организмами».

Пресс-релиз INAH (Фото: INAH)

Среди этих объектов - кораллы, рыбы-фугу, улитки и морские звезды, «археологические останки которых изучаются с 2019 года федеральным секретариатом культуры в рамках проекта INAH Templo Mayor».

Также подчеркивается, что обилие вышеупомянутых элементов делает его «подношением с наибольшим количеством морских звезд из всех обнаруженных в древнем Священном вольере Теночтитлана». До сих пор было зарегистрировано в общей сложности 164 случая, которые представляют собой уникальный случай «сохранения одной из этих иглокожих, которая, подобно ископаемым, сохраняет свою почти нетронутую форму, несмотря на течение времени».

Это открытие было сделано археологом Мигелем Баесом Пересом и специалистом Томасом Крусом Руисом, которые сделали открытие в круглом здании, известном как Куаухикалько, в конце 2021 года. Следует отметить, что вид Nidorellia armata широко известен как «шоколадная стружка» из-за «сходства его желтоватой окраски с темными пятнами с печеньем с шоколадной крошкой».

Это предложение с наибольшим количеством морских звезд из всех обнаруженных в древнем Священном месте Теночтитлан (Фото: INAH)

Говорят, что сохранение этого морского организма связано с тем, что он, возможно, был «одной из первых звезд, которые мексиканские священники поместили в подношение, поэтому, получив вес ягуара и всех элементов, он погрузился в слой волокна под ним», который привело к сохранению его внутренней структуры и длины между кончиками 22 сантиметра.

Это открытие является редким, поскольку «остатки других 163 звезд рассеяны из-за естественной потери органического вещества». С другой стороны, в проведенных исследованиях удалось сделать вывод, что предложение составляет «около 1500 года, время перехода между правлениями Ауизотля и Моктесумы Хокойоцин».

Также отмечается, что кораллы были завезены из Мексиканского залива, «морская звезда из Тихого океана и самка ягуара, которая, возможно, была привезена из отдаленных регионов, таких как Соконуско, территория, расположенная между нынешним штатом Чьяпас и Гватемалой». Это стало возможным благодаря тому, что во время правления Ауизотля мексиканцы установили новые торговые пути, которые позволили им расширить свое военное присутствие в различных частях мексиканской территории.

Предложение установлено в «около 1500 года, время перехода между правлениями Ауизотля и Моктесумы Хокойоцин». (Фото: INAH)

Исследователи INAH подчеркивают, что «это предложение связано с войной не только из-за атлатля, который нес ягуара в когтях, но и из-за расположения в Куаухикалько, здании, выровненном с южной стороны Главного храма, посвященном Уицилопочтли, богу войны».

Кроме того, Баэс Перес объясняет, что мировоззрение мексиканцев относило морских звезд и ягуаров к ночному небу и ночи, точно так же это животное из семейства кошачьих было связано с богом Тескатлипокой.

Археолог также добавляет: «Большая часть мезоамериканских народов считала, что происхождение мира связано с морем, поэтому морские организмы рассматривались как реликвии. В случае с Мексикой их военная мощь позволила им доставить тысячи морских объектов и воссоздать целую водную среду в самом Теночтитлане».

В коммюнике говорится, что исследования по этому вопросу все еще ведутся. В настоящее время специалисты посвятили себя сбору, очистке и хранению останков, найденных «в маленьких пластиковых годетах, чтобы отвезти их в лабораторию», где они пройдут первичную консервационную обработку.

Все еще проводятся исследования по элементам, найденным в предложении. (Фото: INAH)

Работа проводится при поддержке специалистов из Института морских наук и лимнологии Национального автономного университета Мексики (UNAM), «с целью уточнения таких данных, как идентификация видов, возраст особей или стадии их роста».

Эта ситуация представляет собой прекрасную возможность изучить эволюцию найденных звезд, поскольку «в настоящее время иглокожие уменьшились как в результате эксплуатации человека, так и в результате глобального потепления; в то время как в древней столице Теночке были обнаружены звезды, длина которых достигала 60 сантиметров между наконечник и подсказка».

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