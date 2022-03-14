Правительство отрицает, что оплатило поездку сына Болсонару в Москву

Бразилиа, 14 марта Правительство президента Бразилии Жаира Болсонару отрицало в понедельник, что оплатило поездку в Москву сына президента, который является членом совета Рио-де-Жанейро и входил в состав делегации главы государства с недавним официальным визитом в Россию. Разъяснение о том, что правительство не оплатило поездку Карлоса Болсонару в Москву, включенную в делегацию во главе с его отцом в середине февраля, незадолго до начала российского вторжения в Украину, было адресовано Верховному суду, который расследует роль сына президента в этой поездке, по просьбе оппозиции. Правительство не уточнило, каким образом советник Болсонару оплачивает поездку, проживание или любые другие расходы, просто заявив, что никаких официальных расходов не было, и утверждало, что нет оснований для расследования, поскольку «проявления и взгляды президента руководствуются этическими критериями и обычные законы». В ответ Верховному суду был добавлен документ, подготовленный Министерством иностранных дел, ответственным за организацию визита Болсонару в Москву, в котором признается, что Карлос Болсонару «входил в состав делегации, сопровождавшей президента», но бесплатно для этого офиса. Судья Александр де Мораес, ответственный за расследование, уже запросил разъяснения у Палаты советников в Рио-де-Жанейро, которая также отрицала, что оплатила поездку сына Болсонару, которому он уточнил, что, находясь в Москве, он дистанционно участвовал в заседаниях этого муниципальный орган. Расследование было запрошено группой оппозиционных законодателей во главе с сенатором Рэндольфом Родригесом, который даже предположил, что сын Болсонаро, который является одним из менеджеров социальных сетей его отца, возможно, воспользовался этой поездкой, чтобы обратиться за советом к российским «хакерам». Запрашивая расследование, Родригес напомнил о подозрениях, что российские компьютерные специалисты повлияли на выборы 2016 года в США, на которых победил ныне бывший президент Дональд Трамп, который очень близок к семье Болсонаро. По словам Родригеса, судья должен уточнить, контактировал ли член совета с российскими компьютерными экспертами, потому что, по его мнению, это может скрывать попытки поддержать кандидатуру президента Болсонару для переизбрания на выборах, которые состоятся в Бразилии в октябре следующего года.