ФРС будет добиваться «мягкой посадки» для экономики США

ВАШИНГТОН (AP) — Федеральная резервная система встретится в среду с одной из самых сложных задач, с которыми может столкнуться центральный банк: повышение процентных ставок, достаточное для охлаждения инфляции, но не столько для того, чтобы экономика впала в рецессию.

Поскольку война распространяется в Европе, а инфляция в Соединенных Штатах достигнет уровня, который не наблюдался в течение четырех десятилетий, президент центрального банка США Джером Пауэлл попытается «мягкую посадку»: медленная экономическая активность, достаточная для сдерживания роста цен, но в то же время сохранит устойчивые трудовые и экономические показатели рынка.

Несмотря на это, многие экономисты считают, что недавнее повышение цен на топливо и другие продукты приведет к удушению экономики.

«Чтобы решить эту задачу, вы должны быть очень хорошими, но вам также нужно быть очень удачливым», - прокомментировал Алан Блиндер, экономист из Принстонского университета, который был вице-президентом Федеральной резервной системы в период с 1994 по 1996 год, когда эксперты говорят, что ФРС добилась успешной мягкой посадки.

В качестве первого шага Федеральная резервная система намерена несколько раз повышать ставки в этом году, начиная с повышения на четверть пункта на этой неделе. Ему также придется решить, когда и как сократить объем покупок многомиллионных облигаций, что приведет к более ограниченному кредитованию как для частных лиц, так и для компаний.

Такие меры резко контрастируют с политикой удержания процентных ставок на сверхнизком уровне, применяемой в начале пандемии, когда экономика впала в резкую рецессию. Сохраняя низкие процентные ставки и покупая миллиардные облигации в течение последних двух лет, ФРС способствовала кредитованию, что, в свою очередь, стимулировало акции на фондовом рынке.

Центральный банк США, как он признал, недооценил масштабы и сохранение высокой инфляции. Многие экономисты считают, что учреждение усложнило задачу, слишком долго поднимая ставки.

Средняя ипотечная ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой, которая достигла минимума в январе 2021 года на уровне 2,65%, за последние три месяца взлетела до 3,85%. В то же время Пауэлл сформулировал четкие планы по повышению ставок, а инфляция продолжает расти.

Повышая краткосрочные ставки, центральный банк стремится удешевить покупку жилья и автомобилей, а также увеличить стоимость кредитов для частных компаний. По мере снижения потребления инфляция снизится, как прогнозировал Пауэлл в своих заявлениях комитету Конгресса две недели назад.

Высокое потребление, вызванное мерами экономического стимулирования, массовым наймом и увеличением заработной платы, сочеталось с задержками в распределительных цепочках, что привело к инфляции на 7,9 процента, что является самым высоким показателем с 1982 года.