Палата общин имеет места для мирного соглашения, но партия сгорела на выборах

Foto de archivo. Los antiguos comandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC Pablo Catatumbo, Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada, ahora dirigentes del partido político Comunes, atienden una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 15 de mayo, 2019. REUTERS/Luisa González

После подписания мирного соглашения в Театро Колон члены тогдашнего руководства FARC получили политическое представительство через пять мест в Сенате и пять мест в Палате представителей, которые они будут иметь до 2026 года, это разделяет точку политического участия, которая показала Важность такого радикального сектора может способствовать продвижению его идей из законодательства и различных сценариев колумбийской политики. Однако это не мешает им агитировать за большее количество мест, поэтому члены Партии общин, которая отвечает этой политической тенденции, вступили в конкурс 13 марта, но не преодолели порог и сожгли.

Согласно подсчету, опубликованному на веб-сайте Национального реестра, с 99,37% подсчитанных опросов, Палата общин получила 31 112 голосов за Сенат, что эквивалентно 0,19% от общего числа голосов, и 21 181 за Палату представителей (0,12%). По сравнению с голосами, полученными в 2018 году, это ниже, поскольку четыре года назад они получили в среднем 85 000 голосов, когда они были освобождены в политике.

Давайте вспомним, как упоминало агентство Efe, десять законодателей Палаты общин назначаются этой партией независимо от голосов, которые они получат, но, учитывая слабые результаты, полученные в 2018 и 2022 годах, вполне вероятно, что в 2026 году, когда они будут конкурировать на равных с другими политическими силами, они исчезнут из Законодательный для не превышает порог в 3%.

Несмотря на то, что голоса не были одобрены членами партии Commons, Пабло Кататумбо, один из сенаторов, поблагодарил поддержку и заверил, что они и впредь будут участвовать в демократических упражнениях и механизмах: «Мы бесконечно благодарны за вашу поддержку в избирательной кампании. Наши усилия будут по-прежнему сосредоточены на построении мира, равенства и социальной справедливости для Колумбии. @ComunesCoL @ComunesOcc @ComunesCali», - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.





Другие движения, которые сгорели

Демократический центр

Среди сожженных кандидатов Демократического центра Хайме Андрес Мотта, известный диджей Los 40 Principales; Ванесса Мендоза, победительница конкурса Сеньорита Колумбия в 2001 году от департамента Чоко, и Жонатан Тамайо Перес, известный как Мангито, обвиняемый в предательстве Независимый социальный альянс (ASI) в прошлом. Кроме того, в качестве кандидата в Палату представителей от Боготы был сожжен Габриэль Сантос, сын Пачо Сантоса.

Радикальные перемены

Луис Алонсо Кольменарес, отец Луиса Андреса, был сожжен из партии «Радикальные перемены», которая породила ожидания относительно возможной кандидатуры Германа Варгаса Льераса на пост президента; Темистокл Ортега, который хотел повторить пост сенатора Перро, выиграл ожидаемые избирательные права; Ефер Вега, избранный советник Боготы с наибольшим количеством голосов этой партии с 2020 по 2023 год, и Сезар Лордуй, формула Артуро Чара в Палате представителей на прошлых выборах. Что касается кандидатов в Палату представителей Боготы, то Хосе Даниэль Лопес не имел хорошего финала.

Матч группы «У»

Катерина Ибаргуэн, двукратная олимпийская медалистка, глава сенатского списка партии U, сгорела полностью: она не получила голоса колумбийцев, которые праздновали свои триумфы в тройном прыжке на выборах, дав понять, что политика - это одно, а спорт - другое. Уго Оспина, лидер таксистов, также потерпел неудачу в своей попытке добраться до Конгресса.

Гражданская сила

То же самое произошло и с «Новым либерализмом»: он не достиг порога, необходимого для мест в Сенате. Плохая новость для кандидатов Холлмана Морриса, который не смог привлечь более 400 тысяч голосов, которые он взял в качестве кандидата на пост мэра в Боготе, и Хильберто Тобона Санина, профессора Национального университета и доктора права и политологии из Университета Антьокии.

Зеленый альянс

Маурисио Торо, который сосредоточился на защите предпринимателей и ММСП, потерпел неудачу в качестве кандидата в Палату представителей Боготы, а также был докладчиком закона о запрете асбеста в Колумбии, автором которого была сенатор Надя Блель. Антонио Санджино и Леон Фреди Муньос также были сожжены.





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