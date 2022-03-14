«Храбрые» нанимают Мэтта Олсона, который покидает «Атлетикос»

Writing Sports, 14 марта Атланта Брэйвз добавили в свой состав в этот понедельник инициатора Мэтта Олсона, которого они получили благодаря смене с Oakland Athletics. В соглашении с Олсоном «Брэйвз» избавились от доминиканского аутзащитника Кристиана Паче, кэтчера Ши Ланжельерс и питчеров Райана Кьюсика и Джоуи Эстеса. Приход Олсона дает «Брейвз» игрока с первой базы, который может заполнить пробел, который оставил бы в составе возможным уходом его бывшего MVP, Фредди Фримена, который является свободным агентом. В прошлом сезоне Олсон был одним из столпов в нападении «Атлетикос», набрав в среднем 0,271 очков при 39 хоум-ранах и 111 RBI в 156 играх. Действующие чемпионы надеются, что Олсон, который в прошлом году посетил Матч всех звезд, сможет сохранить этот вид производства и помочь им защитить свой статус чемпиона высшей лиги бейсбола.