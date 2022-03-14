Слезы, страх и гнев в столице Украины после ракетных выстрелов

Лидия Тиховская наблюдает за кратером последней российской ракеты, упавшей на Киев, и среди обломков она представляет себе обугленные останки своего сына, который погиб в результате атаки.

«Он лежит рядом с машиной, но меня не пропускают», — шепчет 83-летняя женщина. Его 58-летний сын только что вышел из магазина, куда он пошел покупать еду и другие предметы первой необходимости. Сразу после этого ракета взорвалась. Это было уже второе число.

Черная дыра, которую он оставил на земле, достаточно широка, чтобы поместиться в машину. Вокруг группа полицейских и спасателей измеряют его глубину.

Ракета упала рядом со зданием, где живет Тиховская, но она смотрит только туда, где, по словам спасателя, находится тело ее сына Виталия.

«Они говорят, что он слишком сожжен, что я бы его не узнал, но я все равно хочу его увидеть», - говорит он.

Слезы стекают по ее бледным щекам, когда она немного больше цепляется за локоть внука для поддержки.

«Теперь я останусь одна в своей квартире. Какая польза от этого мне?» , он недоумевает.

«Я желаю России той же скорби, которую я испытываю сейчас», - говорит он, качая головой.

- Пароли -

В последние дни боевые действия в Украине активизировались с момента начала вторжения России 24 февраля.

В Киеве столкновения на северо-западе теперь сопровождаются ракетными ударами дальнего радиуса действия. Только в понедельник по меньшей мере два человека погибли и десяток получили ранения.

Второй фронт также открывается в обширных промышленных районах на северо-востоке столицы, немного дальше.

В условиях растущей опасности на контрольно-пропускных пунктах вооруженные добровольцы требуют всегда разные пароли от водителей проезжающих автомобилей.

Солдаты чередуют цвет лент на локтях и икрах, чтобы лучше отличать украинцев от российских диверсантов.

Эта почти ощутимая паранойя на безлюдных улицах сопровождается вызывающим отношением к силам президента России Владимира Путина.

— «Паника» —

Мэр Киева Виталий Кличко находится в нескольких минутах ходьбы от останков сына Лидии Тиховской.

Бронежилет этого бывшего чемпиона по боксу, окруженного тяжеловооруженными телохранителями, выглядит крошечным на его квадратной груди.

«Русские хотят посеять панику в нашем городе», - восклицает он. «Но этого никогда не произойдет. Это только еще больше мотивирует украинцев защищать город», — добавляет он.

Неожиданно с северного фронта Киева раздается серия взрывов, поэтому он садится обратно в свою машину.

Тем временем жители района все еще пытаются понять, почему Россия решила дважды, за несколько часов, ударить по этой сонной части своего города.

- «Они хотят еще больше террора» -

Алексей Гончаренко, украинский депутат с оружием в руках, не скрывает своего гнева на Россию и жителей Запада, которые, по его словам, недостаточно поддерживают его страну.

«Здесь нет военных целей», — говорит 42-летний мужчина после переезда в места падения ракет.

«Они атакуют только ради удовольствия атаковать. Они хотят большего террора, еще больше напугать людей», - говорит он.

Он не без причины. Многие граждане, такие как Вера Речечкова, боятся.

«На днях мы купили еду в этом киоске, и теперь человек, который там работал, может больше не жить», — говорит 26-летняя женщина, работающая парикмахером.

Вместе со своим бойфрендом они наблюдают за ситуацией в квартале от места падения ракеты. «Это просто ужасно. Я никому зла не желаю, но Путин...», - говорит он, с платком в руке.

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