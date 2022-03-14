Испания подтверждает, что расходы на оборону увеличатся перед лицом угрозы со стороны России

Мадрид, 14 марта Президент правительства Испании Педро Санчес подтвердил в понедельник, что Испания увеличит военный бюджет в соответствии с обязательствами, уже согласованными с НАТО, по решению новых проблем безопасности страны, связанных с угрозой, которую представляет Россия на востоке Европа. «Мы должны это сделать», - признал Санчес в телевизионном интервью, в котором предупредил, что вся Европа должна «принять к сведению» то, что происходит на Украине, и так же, как она должна победить в энергетической автономии, она должна улучшить свои оборонные возможности вместе со своими союзниками по НАТО. Отвечая на вопрос, существует ли «риск третьей мировой войны», Санчес дал понять, что именно этого он хочет избежать и, следовательно, считает важным «измерять слова», потому что после эскалации войны, такой как нынешняя, может прийти «что-то необратимое» с такой ядерной державой, как Россия. Он напомнил, что статья 5 Североатлантического договора обязывает всех членов НАТО солидарно защищать любого партнера, на которого нападает третья сторона, на что Испания также ответила бы немедленно, «хотя в настоящее время это не сцена», сказал он. «Экспансионистская тяга Путина существует», — признал премьер-министр о гипотетическом нападении на страны за пределами Украины, такие как Польша. Настаивая на том, что необходимо «измерять слова» и делать ставки на дипломатические каналы, он был убежден, что «остановить войну означает остановить ноги Путина», российского лидера, который, добавил он, пытается распространить европейские ценности демократии и свободы на свою страну. «Мы должны остановить ноги Путина сейчас, в Украине, потому что мы не знаем, какая страна будет следующей», - предупредил Санчес. ШЕФ эдр/ср/ммг