Сын бывшего военизированного начальника займет место для жертв конфликта в Колумбии

Сын кровожадного бывшего военизированного начальника получил голоса и займет одно из мест, выделенных жертвам вооруженного конфликта в Колумбии, на выборах, подвергшихся резкой критике со стороны организаций, защищающих права пострадавших.

Наряду с парламентскими и президентскими праймериз колумбийцы избрали 16 представителей общин, наиболее пострадавших от насилия. Так называемые переходные мирные места являются частью пакта, который привел к разоружению FARC в 2016 году.

Имея более 97% пристального внимания и удвоив голоса своего самого непосредственного соперника, Хорхе Товар отпраздновал победу в Twitter. «Пришло время изменить историю», - написал он.

Лидер и адвокат по правам человека - сын Хорхе 40, военизированного формирования, которого боятся, который вернулся в Боготу в 2020 году после того, как заплатил за тюрьму в Соединенных Штатах за наркоторговлю. Товар был избран депутатом от района на севере страны, где ультраправые отряды сеяли террор.

Бывший командующий Объединенными силами самообороны Колумбии, которые сражались с левыми партизанами с помощью крови и огня, сталкивается с десятками судебных преследований за массовые убийства и перемещения. Рост его сына вызвал критику в социальных и политических организациях, которые относятся к нему с подозрением.

«Мы сожалеем, что, несмотря на все попытки жертв помешать сыну военизированного «Хорхе 40» занять место одного из жертв, коррупция и тот же военизированный состав остались в этом пространстве», - написало Национальное движение жертв государственных преступлений.

Организация повторила предполагаемые обвинения в покупке голосов в пользу Товара. «Сын Хорхе 40 теперь является представителем жертв, оставленных отцом», - раскритиковал в социальной сети сенатор от левых взглядов Густаво Боливар.

Товар, который, как известно, не проводил расследования, не реагировал на обвинения и в прошлом утверждал, что является жертвой вооруженного конфликта, поскольку ему пришлось отправиться в изгнание из страны.

Воскресные выборы также ознаменовали новую неудачу для партии Comunes, состоящей из бывших партизан FARC, которые бросили оружие, чтобы заняться политикой.

Хотя историческим пактом им уже было выделено 10 мест в Конгрессе, бывшие повстанцы пошли на избирательные участки и набрали чуть более 50 000 голосов (менее 1% от общего числа), что далеко от 85 000, которые они получили на выборах 2018 года.

«Цифры на выборах в законодательные органы оказались не такими, как ожидалось. Как сторона мы проведем соответствующий анализ», - сожалеет Комунес в своем заявлении.

в/вел/атм