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Словенский Лука Дончич, лучший игрок недели на Западе НБА

14 март 2022

Чикаго (США), 14 марта Словенский Лука Дончич, лидер «Даллас Маверикс», был выбран в понедельник лучшим игроком недели Западной конференции НБА, набирая в среднем 30,5 очка за игру, 6,3 подбора и 11 передач. Дончич, который снова стал решающим в это воскресенье с 26 очками в победе «Мавс» на поле «Бостон Селтикс», внес решающий вклад в баланс своей команды 3:1 в последнюю неделю соревнований. Мавс, пятые на Западе (42—26), победили «Юта Джазз», «Хьюстон Рокетс» и «Селтикс» и проиграли «Нью-Йорк Никс». В этом сезоне, четвертом в НБА, Дончич набирал в среднем 28 очков, 9,3 подбора и 8,6 передачи за игру. На Восточной конференции Кевин Дюрант был выбран лучшим игроком недели, после своего выдающегося выступления в это воскресенье против «Никс», которым он одобрил 53 очка во второй лучшей игре своей карьеры, забив гол. Бывший игрок «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер» набирал в среднем 30,7 очка, 7,7 передачи и 7,7 подбора в трех сыгранных играх, все из которых выиграли «Нетс», восьмое на Востоке (35-33).

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