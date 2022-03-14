Перестрелки в Мехико, Нуэво-Ларедо, закрытие мостов с США

(Обновление с дополнительными данными о задержании после публикации бюллетеня ФГР) Монтеррей (Мексика), 14 марта В приграничном городе Нуэво-Ларедо в северо-восточном мексиканском штате Тамаулипас в начале понедельника были зафиксированы ожесточенные перестрелки между картелем и мексиканской армией, которые привели к закрытию международных мостов с Соединенными Штатами на несколько часов после ареста вора. Согласно официальным источникам, в ночь на воскресенье и рано утром в понедельник произошло около тридцати столкновений между членами Отряда ада, вооруженного подразделения Северо-Восточного картеля (CDN), против военнослужащих, в дополнение к блокаде проспектов с десятками транспортных средств, сожженных после ареста одного из лидеров последнего могущественного картеля. «Сообщалось о выстрелах в военных объектах и офисах консульства США в Нуэво-Ларедо, а также о столкновениях и преследованиях в различных частях города», — говорится в официальном отчете Секретариата общественной безопасности Тамаулипаса. Столкновения начались после полуночи с блокадой основных проспектов Нуэво-Ларедо «с размещением тяжелых транспортных средств, и по крайней мере два трактора были подожжены», говорится в официальном сообщении, к которому Efe имела доступ. Источник из группы специальных операций (Gopes), который беседовал с Эфе, сообщил, что «эти события связаны с арестом старшего руководителя преступной организации, действующей в Нуэво-Ларедо, федеральными силами». АРЕСТОВАН ЛИДЕР КАРТЕЛЯ В бюллетене Секретариат национальной обороны (Седена) подтвердил, что в последние часы Хуан Херардо Тревиньо, он же Эль Уэво, считающийся лидером Северо-Восточного картеля, был арестован во время операции в регионе. «В результате члены организованной преступности начали агрессию против военнослужащих, сумев выявить и арестовать среди предполагаемых агрессоров Хуана Херардо «Н», Эль-Уэво, имевшего два оружия для исключительного использования мексиканской армией и военно-воздушными силами», - говорится в заявлении Седены. Он указал, что этот задержанный имеет три ордера на арест: один в штате Тамаулипас за вымогательство и преступное сообщество, другой в штате Коауила за преднамеренное убийство и терроризм; и еще один для целей экстрадиции в связи с преступным сговором с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег. Согласно этой официальной информации, задержанный, который уже был переведен в силы безопасности, является тем, кто возглавляет преступную организацию Северо-восточного картеля и группу киллеров из Troop del Hell, «наследников насильственных процедур группировки Зетас», которая порождает насилие в пяти штатах страны и в приграничном районе девочка из Тамаулипаса». «Арест Хуана Херардо, «Яйца», представляет собой мощный удар по верхушке власти Северо-Восточного картеля», — говорится в сообщении мексиканской армии. Власти до сих пор не сообщили, есть ли погибшие или раненые. Международные мосты между Нуэво-Ларедо и Ларедо (США) были вновь открыты в понедельник утром после закрытия на несколько часов. ШЕФ джак/мб/дмт (видео)