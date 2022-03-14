Серхио Майер о деле Саши Сокол против Луиса де Льяно: «Это не вписывается в мою голову»

Список знаменитостей, присоединившихся к заявлениям о деле Саши Сокол и Луиса де Льяно, продолжает пополняться именами. Теперь именно Серджио Майер рассказал о своем опыте дружбы с ними обоими, но прежде всего потому, что он был частью одной из самых успешных музыкальных концепций продюсера: Гарибальди.

Перед камерами Venga La Alegría актера спросили о его позиции или мнении по самому упоминаемому делу за последнюю неделю в Мексике и некоторых испаноязычных странах, где Тимбриче добился успеха. Таким образом, Майер начал говорить о большой дружбе, которую он имеет с Льяно, поэтому он предпочел не делать личных комментариев, которые могут быть неправильно истолкованы, поскольку для него никто, кроме них, не должен продолжать говорить об этом.

«С Луисом это всегда была рабочая дружба, и, очевидно, я многим обязан Луису в своей карьере, он был отличным продюсером и создателем многих концепций, его личной жизни и так далее. Я думаю, что только он и Саша, потому что они жили этим, имеют право иметь мнение об этом», - сказал он телекомпании Azteca утром.

Актер придерживался нейтральной позиции Фото: Инфобаза.

Актер, давший жизнь персонажам из мыльных опер, таких как Corazón que miente, Fuego en la sangre или La fea más bella, продолжал говорить, что для него было бы безответственно выпускать заявление, поскольку он ничего не знал, хотя снова проявил восхищение своим продюсером.

«С моей стороны было бы безответственно высказать свое мнение, потому что у меня много любви и уважения к ним, и если есть какие-то отклонения в отношениях, которые у них возникли, я думаю, что это связано с ними или прояснить это, потому что я ничего не знаю ни о одной из сторон», - упомянул он о том, что уже была описана как «теплая» поза в социальных сетях.

Продюсер не дал никаких заявлений Фото: Луис де Льяно

Политик тоже не задумываясь рассказал о Саше Соколе и причинах, по которым он уважает каждое его заявление и то, как он подходил к этому вопросу перед СМИ, с момента своего спорного признания в рамках Международного женского дня, поэтому он старался оставаться нейтральным.

«О Саше, конечно, я уважаю и восхищаюсь ею как актрисой и певицей, но больше всего как женщиной. Я ношу или представляю свою дочь, которой сейчас 15 лет, и это не вписывается в мою голову. Когда Гарибальди вышел, это был другой момент и другая ситуация», - добавил он.

Для певца такое заявление всегда означает, что гораздо больше людей присоединяются к делу или говорят о семейном опыте его прошлого в мексиканском мире искусства, поэтому он не сомневается, что в будущем или в краткосрочной перспективе больше людей присоединятся к делу, осуждают больше продюсеров или даже больше дел. выйдет о Луисе де Льяно.

Луис де Льяно все еще работал над сольным релизом Саши Сокол Фото: Архив

«Возможно, есть много производителей, которые находятся в такой ситуации, к счастью, общество изменилось, социальные сети изменились и помогли революционизировать то, как мы думаем или говорим, потому что, вероятно, много чего выйдет, и они выйдут, потому что всякий раз, когда бомба такая выходит, много чего начинают выходить женщины, которые собираются сказать о других продюсерах или о том же продюсере», - сказал он.

Серхио Майер воспользовался случаем, чтобы упомянуть, что у него есть цифровая группа со своими коллегами по песням, такими как La Ventanita, Banana или Que Te Lo Pongo: «У нас есть общение, потому что мы находимся в чате, где находятся Гарибальди и где, поскольку Хавьер умер полтора года назад, мы общались, и мы все в чат. Мы разговариваем, мы не передаем информацию, мы постоянно общаемся», — заключил он.

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