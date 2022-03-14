Сандра Куэвас обвинила в чрезмерных мерах против нее; FGJ отрицала политическое преследование

CIUDAD DE MÉXICO, 14MARZO2022.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, asistió a los juzgados de la Ciudad de México ubicados en el Reclusorio Norte para cumplir con su audiencia tras las acusaciones de elementos de la policía capitalina de privarlos de su libertad. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

После временного отстранения от должности мэр Куаутемка Сандра Куэвас провела пресс-конференцию, на которой заверила, что меры в отношении нее чрезмерны; со своей стороны, столичная прокуратура отрицала, что в отношении нее проводятся политические преследования ее, так как зависимость «не производит виновников», но она тоже не «проводит оправдания».

Сандра Куэвас будет отстранена от должности с утра этого понедельника, 14 марта, до 8 утра в четверг 17 того же месяца, когда возобновится первое слушание по делу в связи с тем, что об этом просила ее защита.

Чиновница провела пресс-конференцию, чтобы сообщить о том, что произошло в понедельник утром в Северной тюрьме, где проходило слушание по ее делу, на котором присутствовала столичная прокуратура, обвинившая ее в краже, злоупотреблении властью и дискриминации.

Со своей стороны, Генеральная прокуратура Мехико (FGJ) также предложила сообщение широкой общественности через свои социальные сети, в котором сообщила о мерах предосторожности, принятых судьей, ведущим дело, которые заключаются в отстранении Куэваса и трех его коллаборационистов, запрет приближаться к жертвам и покидать страну, а также приказ о представлении властям для подписания каждые два месяца.

По словам мэра, судья принял бы меры против него, не увидев доказательств на видео (Фото: Куартоскуро)

Получив эти показания, чиновник заверила, что меры против нее являются чрезмерными и соответствуют политическому преследованию против нее, развившемуся со стороны верхушки администрации Мехико, поскольку она обвинила главу правительства Клаудию Шейнбаум в заговоре против ее как стратегию восстановления контроля над мэрией и «миллионами песо», которые она генерирует.

Улисес Лара Лопес, пресс-секретарь FGJ, заверил, что агентство не проводит никаких политических преследований, поскольку оно несет ответственность только за выполнение процедур, установленных Конституцией Мексики, поскольку «Обвинение не выставляет виновных, но и не выполняет оправдания».

Чиновник подчеркнула, что обе стороны имеют конституционное право на справедливое судебное разбирательство, предоставленное властями судебной власти, поскольку именно судья будет определять участие и вину Куэваса в деяниях, в которых она обвинялась.

Помимо выражения своего несогласия с принятыми против нее мерами и демонстрации предполагаемого политического преследования в отношении нее, она заверила, что может быть арестована в следующий четверг, так как это может быть предписано судьей только с «минимальным подозрением».

FGJ заверила, что защищает только мексиканские законы (Фото: Twitter/ @SandraCuevas_)

Паниста заверила, что судья приняла меры против нее, не увидев видеозаписи, которые ее защита представила в Следственную полицию (PDI) ФГЮ, в которых она утверждает, что ее невиновность доказана.

Из этих аудиовизуальных материалов видно, что три сотрудника, которые подали на них жалобы, «находились в мэрии 36 минут, а в своем кабинете 15 минут», вопреки первоначальным заявлениям потерпевших, которые, как утверждается, заверили, что провели около часа лишенных свободы.

Обвинения в лишении свободы были сняты обвинением на этом первом слушании, которое продолжалось с 11 февраля, но были отозваны в последней версии следственного комплекта.

Сандра Куэвас заявила, что другие обвинения против нее также должны быть сняты, так как представленные доказательства покажут, что в офисе мэра нет «предполагаемого избиения 18 человек, 10 за пределами офиса и 5 внутри», поскольку их можно увидеть на видео, не предпринимая никаких действий.

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