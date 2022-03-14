Сандра Куэвас обвинила в чрезмерных мерах против нее; FGJ отрицала политическое преследование

После временного отстранения от должности мэр Куаутемка Сандра Куэвас провела пресс-конференцию, на которой заверила, что меры в отношении нее чрезмерны; со своей стороны, столичная прокуратура отрицала, что в отношении нее проводятся политические преследования ее, так как зависимость «не производит виновников», но она тоже не «проводит оправдания».
Сандра Куэвас будет отстранена от должности с утра этого понедельника, 14 марта, до 8 утра в четверг 17 того же месяца, когда возобновится первое слушание по делу в связи с тем, что об этом просила ее защита.
Чиновница провела пресс-конференцию, чтобы сообщить о том, что произошло в понедельник утром в Северной тюрьме, где проходило слушание по ее делу, на котором присутствовала столичная прокуратура, обвинившая ее в краже, злоупотреблении властью и дискриминации.
Со своей стороны, Генеральная прокуратура Мехико (FGJ) также предложила сообщение широкой общественности через свои социальные сети, в котором сообщила о мерах предосторожности, принятых судьей, ведущим дело, которые заключаются в отстранении Куэваса и трех его коллаборационистов, запрет приближаться к жертвам и покидать страну, а также приказ о представлении властям для подписания каждые два месяца.
Получив эти показания, чиновник заверила, что меры против нее являются чрезмерными и соответствуют политическому преследованию против нее, развившемуся со стороны верхушки администрации Мехико, поскольку она обвинила главу правительства Клаудию Шейнбаум в заговоре против ее как стратегию восстановления контроля над мэрией и «миллионами песо», которые она генерирует.
Улисес Лара Лопес, пресс-секретарь FGJ, заверил, что агентство не проводит никаких политических преследований, поскольку оно несет ответственность только за выполнение процедур, установленных Конституцией Мексики, поскольку «Обвинение не выставляет виновных, но и не выполняет оправдания».
Чиновник подчеркнула, что обе стороны имеют конституционное право на справедливое судебное разбирательство, предоставленное властями судебной власти, поскольку именно судья будет определять участие и вину Куэваса в деяниях, в которых она обвинялась.
Помимо выражения своего несогласия с принятыми против нее мерами и демонстрации предполагаемого политического преследования в отношении нее, она заверила, что может быть арестована в следующий четверг, так как это может быть предписано судьей только с «минимальным подозрением».
Паниста заверила, что судья приняла меры против нее, не увидев видеозаписи, которые ее защита представила в Следственную полицию (PDI) ФГЮ, в которых она утверждает, что ее невиновность доказана.
Из этих аудиовизуальных материалов видно, что три сотрудника, которые подали на них жалобы, «находились в мэрии 36 минут, а в своем кабинете 15 минут», вопреки первоначальным заявлениям потерпевших, которые, как утверждается, заверили, что провели около часа лишенных свободы.
Обвинения в лишении свободы были сняты обвинением на этом первом слушании, которое продолжалось с 11 февраля, но были отозваны в последней версии следственного комплекта.
Сандра Куэвас заявила, что другие обвинения против нее также должны быть сняты, так как представленные доказательства покажут, что в офисе мэра нет «предполагаемого избиения 18 человек, 10 за пределами офиса и 5 внутри», поскольку их можно увидеть на видео, не предпринимая никаких действий.
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