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понедельник 14 март 2022
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Россия

Российские авиакомпании сохранят арендованные самолеты

14 март 2022

Судьба сотен самолетов иностранных компаний, которые арендуются российскими авиакомпаниями, была еще более омрачена в понедельник после того, как президент России Владимир Путин принял закон, разрешающий авиакомпаниям регистрировать такие самолеты и продолжать их использовать.

Российская государственная пресса отметила, что закон позволит российским авиакомпаниям сохранять свой флот и эксплуатировать иностранные самолеты на рейсах внутри России.

Многие самолеты российских авиакомпаний арендуются у иностранных компаний, в том числе несколько из Ирландии, входящей в Европейский союз. В прошлом месяце ЕС запретил продажу или аренду самолетов России в рамках санкций за вторжение в Украину. Компаниям был предоставлен крайний срок, истекающий 28 марта, для завершения существующих контрактов с российскими компаниями.

На прошлой неделе российское агентство воздушного транспорта рекомендовало авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные за рубежом воздушные суда, не выводить их из страны из-за риска попадания под эмбарго.

Кроме того, санкции запрещают западным компаниям поставлять запчасти или техническое обслуживание российским авиакомпаниям, а аналитики отмечают, что неясно, застрахованы ли такие самолеты до сих пор.

По разным оценкам, количество иностранных самолетов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, составляет около 500 и более, и большинство из них находились на территории России, когда началась война 24 февраля. По оценкам авиационной консалтинговой фирмы Ishka, такие зарегистрированные за рубежом самолеты оцениваются в 12 миллиардов долларов, и почти половина из них принадлежит арендодателям, базирующимся в Ирландии.

«Мы находимся на неизвестной территории. Мы не знаем, увидят ли они эти самолеты снова», — говорит Хелейн Беккер, авиационный аналитик финансовой компании Cowen. «Мы подозреваем, что (российские авиакомпании) будут использовать все детали, которые у них есть, а затем начнут разбрасывать (детали), чтобы держать эти самолеты в воздухе, и когда это закончится, они увидят, что делать».

По данным авиационной консалтинговой компании IBA, наиболее пострадавшей от войны может стать компания AerCap, базирующаяся в Дублине, которая имеет 152 самолета стоимостью почти 2,4 миллиарда долларов, которые летают, припаркованы или хранятся в России или Украине.

Представитель AerCap заявила, что 5% стоимости ее парка находится в руках российских авиакомпаний. Он сослался на документ от 28 февраля, в котором компания заявила, что будет соблюдать поэтапный отказ от аренды самолетов российским авиакомпаниям, и отказался давать дополнительные комментарии.

Лизинговые компании вернули очень небольшое количество самолетов. Aircastle, арендодатель из Коннектикута, восстановил один, когда он был задержан в Мехико. SMBC Aviation Capital попыталась вернуть самолет Аэрофлота в Каире, но судно смогло вернуться в Москву, сообщает сайт авиационных новостей The Air Current.

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