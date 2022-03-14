RUAS-160: что это такое и сколько аргентинский беспилотный вертолет используется в обороне и в полевых условиях

Министерство обороны в резолюции 1727/2021 одобрило покупку модели военно-морского беспилотника RUAS-160 за 1 770 000 долларов, который будет использоваться военно-морскими силами Аргентины для выполнения задач по поиску и спасанию, разведке, наблюдению и мониторингу окружающей среды.

Устройство было совместно разработано тремя компаниями и представляет собой беспилотный винтокрылый вертолет, компактный и с большой автономностью. Cicaré, аргентинский производитель вертолетов; Invap, государственная высокотехнологичная компания Rionegrina; и Marinelli Technology, сельскохозяйственная сервисная компания; объединили усилия для разработки и производства RUAS-160, беспилотника, произведенного в Аргентине, который хочет позиционировать себя как продукт с возможность использования как в сфере обороны и безопасности, так и для гражданских и сельскохозяйственных задач.

RUAS-160 имеет длину 3,1 метра и высоту 1,72 метра, его двигатель обеспечивает максимальную дальность полета 600 километров - 320 морских миль-, дальность полета 5 часов, рабочий потолок высотой 3000 метров и максимальную скорость 85 узлов, или 157 километров в час.

Автономность RUAS-160 составляет 5 часов, рабочий потолок — 3000 метров, максимальная скорость — 85 узлов

«Гибкое изменение его различных конфигураций дает ему достаточную гибкость для быстрого развертывания и удовлетворения потребностей в поиске, спасании, наблюдении за границами и морем, патрулировании, поддержке в ситуациях стихийных бедствий и других ситуациях», - сказала компания Marinelli Technology.

Для задач обороны и безопасности - конфигурация, которая была приобретена ВМС, как подтвердила Infobae с источниками от Marinelli Tecnology, производители предлагают приборную аппаратуру с гиростабилизированной платформой с датчиками EO/IR, LIRDAR и радаром SAR X-диапазона, инструменты, которые дают вертолету способность обнаруживать, распознавать и даже идентифицировать подвижные и стационарные объекты как на суше, так и на море.

Перед доставкой устройства будут проведены испытания с использованием модели MET2 (модели оценки технологий), принадлежащей Invap, затем будут проведены испытания с помощью MET3, и, наконец, будет протестирован MET4, который предназначен для доставки в ARA в случае, если испытания пройдут хорошо.

Аппарат предназначен для решения военных задач, таких как гражданские и сельскохозяйственные

Что касается гражданского применения, то RUAS-160 может использоваться для пожаротушения, транспортировки легких или критических нагрузок, таких как перемещение органов, для осмотра крупных конструкций, для отбора проб полезных ископаемых и, прежде всего, для сельскохозяйственных работ, где это может быть используется для гиперселективного опрыскивания сельскохозяйственных культур и получения изображений для мониторинга состояния здоровья земель и плантаций.

Преимущество RUAS заключается в том, что это компактное и легкое устройство, которое можно легко транспортировать, развертывать на любой местности или с палубы судна и работать в неблагоприятных погодных условиях с меньшим риском по сравнению с другими устройствами этого класса.

Устройство имеет два варианта оперативного управления. Для минимальных логистических операций он оснащен надежной переносной системой управления наземной станцией; а для более сложных операций он предлагает полную систему пультов управления, способных осуществлять междугородную связь.

Оборудование, приобретенное военно-морскими силами Аргентины за 1 770 000 долл. США, включает RUAS-160, сконфигурированный для выполнения задач обороны и безопасности, и переносную станцию управления, состоящую из двух жестких корпусов, оптического электрического карданного подвеса FHD, ИК-системы LWIR, дальномера, средств связи среднего и дальнего радиуса действия система и спутниковая система передачи онлайн-видео средней и низкой четкости.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ