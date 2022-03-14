Реал Мадрид самый лидер лиги перед тем, как принять Барселону

Реал Мадрид укрепился в лидерах лиги после победы со счетом 3:0 на Майорке с дублем Карима Бензема на закрытии 28-го тура чемпионата Испании, через неделю после матча с «Барселоной».

Голы Винисиуса (55) и Бензема (77, 82) позволили «Реалу» воспользоваться вторым местом Севильи, споткнувшись с Райо Вальекано в воскресенье (1:1), чтобы продлить свое лидерство на вершине турнирной таблицы.

Реал Мадрид опережает андалузцев на десять очков, а «Барса», занявшая третье место, на пятнадцать очков, которые они получат в следующее воскресенье на «Сантьяго Бернабеу».

Безе, воодушевленные после победы над ПСЖ на прошлой неделе в Лиге чемпионов, начали доминировать в матче против Майорки, которая надеялась удивить контратаку.

Карим Бензема вскоре предупредил, что стажировка завершилась выстрелом с каблука, сделанным вратарем Серхио Рико (6).

Французский нападающий получил мяч от Винисиуса, который на протяжении всей игры вел настоящую битву с Пабло Маффео.

Бразилец был тем, кто нес наибольшую опасность для своего левого крыла, но он споткнулся, как и остальные его товарищи по команде, с заказанной местной обороной.

Майорка постепенно встряхнула белый домен, чтобы приблизиться к цели Тибо Куртуа.

Брайан Оливан попытал счастья с длинным ударом, который остановил бельгийского вратаря «Реала» (27), но лучший местный шанс пришел в несколько вынужденный удар Маффео в район, который столкнулся с штангой (35).

— Виниций ведет путь —

Реал Мадрид был реанимирован после перерыва, рано на табло.

Феде Вальверде, занявший место Модрича в понедельник, украл футбольный мяч в передней части коробки, который оказался у ног Бензема. Француз отправился в Виниций, который сделал счет 1:0 (55).

Гол дал душевное спокойствие Реалу Мадриду, который до этого момента видел, как доминирует, но не нашел недостатков в защите Майорки, которая не потеряла своего лица в матче.

Ганский Идрису Баба, у которого Вальверде украл мяч в меренге, протестировал Куртуа длинным ударом (65), но Реал Мадрид ответил Бенземой.

Француз изменил пенальти против Винисиуса (77), сделав 2-0 (77), прежде чем снова увидел дверь ближе к концу с головой в штрафной точке (82), что стало финальным 3:0.

Французский нападающий, который уже забил три раза в победе над ПСЖ в Лиге чемпионов со счетом 3:1, стал с этими двумя голами лучшим французским бомбардиром в истории.

Бензема забил 413 голов в клубе и национальной сборной, обыграв Тьерри Анри, автора 411 голов.

Однако француз не смог закончить матч, выйдя из игры, очевидно, из-за проблем с мышцами, оставив своей команде десять на последних минутах (86).

Бензема так не решался принять Барселону на следующей неделе, как и Родриго, которому пришлось уйти в отставку после уродливого удара Антонио Райльо (71 год), замененного Марко Асенсио.

гр/мкд