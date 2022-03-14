Рауль Ромеро игнорирует утверждения Германа Варгаса и празднует свои восемь лет в качестве солиста

Имя Рауля Ромеро снова всплыло в перуанском шоу-бизнесе. На этот раз из-за недавних обвинений бывшего барабанщика группы I Don't Know Who и I Don't Know How How Many, Герман Варгас, который отметил, что певец скопировал песни других авторов и вызвал конфликты в музыкальной группе.

Рауль плагиатировал испанские песни, не сообщив нам (...) Рауль плагиатировал песни своих друзей из университета, таких как Ато Буронкл, например (...) Он артист, но кривое человеческое существо», - написал бывший барабанщик в Twitter, идущий вирусным.

Однако все, кажется, указывает на то, что запомнившийся дирижер Habacilar игнорирует и предпочитает отмечать свои восемь лет в качестве солиста через свой социальные сети. Напомним, что именно в 2014 году он решил отделиться от NSQ и NSC, чтобы выпустить свой первый альбом под названием «Solito» жанра сальса, включающий более 8 песен.

«В такой день, как сегодня, 8 лет назад я начал это приключение в качестве солистки. Спасибо, что всегда присоединяетесь ко мне! , написал Рауль 13 марта в сопровождении фотографии, на которой изображена карикатура на его лицо и название его первой постановки в качестве индивидуального певца.

Издание собрало более 900 «Я люблю его» и несколько комментариев от поклонников, которые поздравляют его с успехом и большой карьерой. «Этот мультфильм не может быть больше похож на тебя. Поздравляю!» , «Ты лучший Рауль, огромное гениальное объятие», - вот несколько фраз от его поклонников.

Следует отметить, что по сей день популярный Cara de haba продолжает работать над своей музыкой, поскольку он выступает с концертами в провинции и, как он заявил некоторое время назад, сосредоточен на продолжении написания песен, которые записываются в память публики.

«В моих планах продолжать заниматься музыкой, я пишу. Идут новости, короче говоря, многое другое, но ТВ сейчас нет», - сказал он в видео, размещенном в его Instagram, когда ходили слухи, что он собирается вернуться на хостинг нового сезона Habacilar в декабре 2021 года.

(Фото: инстаграм)

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ НЕМЕЦКИЙ ВАРГАС?

Через свой официальный аккаунт в Twitter, Херман Варгас, он рассказал скрытую историю перуанской рок-группы через обширную нить. По его версии: «История «Я не знаю, кто» начинается в моей комнате, у меня дома, с Фернандо Риоса, друга школы. Я играл на барабанах, а он играл на басу. Дети, нам было 16 или что-то в этом роде», - сказал он.

В другое время он писал, что ссоры начались после успеха песни «Magdalena», именно во время создания песни «Las Torres», официально выпущенной в 1991 году, на втором альбоме «С уважением, которого они заслуживают».

По словам бывшего барабанщика, нынешние тексты песни «Las Torres» сильно отличаются от оригинала и изначально планировалось выпустить на первом альбоме группы под названием «No somos nada». Однако «лейбл, EMI, сказал нам сохранить его для второго. Многое произошло между первым и вторым».

Наконец, он признал, что именно нападение на улице Тарата в итоге «разорвало связи», которые у них были, Херман Варгас обвинил Рауля Ромеро в присвоении текстов других малоизвестных певцов. Варгас объяснил, что не помнит, какие именно песни были скопированы популярной «Cara de haba». Тем не менее, он помнит, что у него была «феноменальная проблема» из-за этой плохой практики, как заметил журналист в то время.

Часть твита Германа Варгаса в Твиттере. (Фото: захват)

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