Конгресс Перу согласился обсудить просьбу Кастильо об импичменте

Конгресс Перу, в котором доминирует правая оппозиция, согласился в понедельник обсудить ходатайство об импичменте против левого президента Педро Кастильо, аналогичное тем, которые привели к падению бывших лидеров Педро Пабло Кучински в 2018 году и Мартина Вискарры в 2020 году.

«Предложение принято [для обсуждения]», - заявила глава Конгресса Мария дель Кармен Альва после того, как инициатива была одобрена 76 голосами против 41 при одном воздержавшемся. Альва предложила, чтобы пленарное заседание решило судьбу президента в понедельник, 28 марта, на заседании, запланированном на 15:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу).

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