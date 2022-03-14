Панчо Вилла: какой была его жизнь до того, как он стал революционным героем

Панчо Вилла: любитель запретного, защитник народа, покоритель женщин и революционный герой - вот некоторые из черт, которые характеризуют личность одного из самых важных символы национальной истории. Много говорят о роли Вилы в знаменитой армии Северной дивизии и его выдающихся достижениях наряду с Эмилиано Сапатой, однако о прошлом этого лидера известно мало.

Анекдоты за Франсиско Виллой полны мрачных счетов, не потому, что он был злым человеком, а потому, что обстоятельства заставили его стать бандитом и спрятаться в горах северных штатов.

Это было в 1910 году, когда благодаря своим друзьям Элеутерио Сото и Абрахаму Гонсалесу ему удалось встретиться с бизнесменом Франсиско И. Мадеро, а затем присоединиться к борьбе с вооруженным конфликтом против диктатуры Порфирио Диаса.

Однако у так называемого Centaur del Norte был ряд проблем, возникших с юности, особенно когда ему пришлось бежать из своего дома в возрасте 16 лет за нападение на землевладельца, который хотел воспользоваться его сестрой, хотя, как упоминалось ниже, это был не единственный конфликт, с которым он столкнулся во время их юность.

С самого раннего возраста Панчо Вилья должен был заботиться о своей семье. (Фото: Группа Гросби)

По данным Исследовательского института доктора Хосе Марии Луиса Моры, жизнь Хосе Доротео Аранго Арамбулы - настоящее имя Виллы - с самого раннего возраста столкнулась с несколькими ссорами. Во-первых, его отец, Агустин Аранго, умер очень скоро, и по этой причине он вырос с матерью и четырьмя братьями и сестрами в условиях лишений.

Эта ситуация заставила его начать работать с самого раннего возраста и заботиться о своей семье. Его первые рабочие места были лесорубом, фермером и иногда, когда знакомый Пабло Валенсуэла доверял ему товары, он занимался торговлей. Следует отметить, что из-за нехватки денег и времени Панчо так и не смог посещать школу.

Из-за конфликтов на Вилле ему пришлось бежать в горы, чтобы выжить.

Вскоре он начал работать измельчителем в Hacienda de Gogojito и долгое время посвятил себя этой задаче. В статье в Gaceta UNAM подробно говорится, что его жизнь неожиданно изменилась 22 сентября 1894 года, когда, вернувшись домой с рабочего дня, он обнаружил Агустина Лопеса Негрете, влиятельного землевладельца и владельца асьенды, где он работал, на глазах у матери, которая сказала ему: «Убирайся из моего дома! Почему вы хотите забрать мою дочь?»

Услышав это, «молодой Доротео пошел в дом своего двоюродного брата Ромуальдо Франко, взял винтовку и выстрелил помещику в ногу. В ответ на крики мастера пятеро вооруженных слуг появились готовые стрелять по нему». Согласно этой версии, Кентавр умер не потому, что Лопес Негрете приказал своим людям «не убивать мальчика и отвезти его домой».

После случившегося Панчо решил бежать, потому что знал, что его судьба не будет хорошей, потому что он ранил одну из самых могущественных личностей того времени. Он покатался на лошади и отправился в Сьерра-де-ла-Силья, где некоторое время скрывался.

Панчо Вилла родилась 5 июня 1878 года в Сан-Хуан-дель-Рио, Дуранго.

Однако троим мужчинам удалось найти его и взять его на себя в тюрьму в Сан-Хуан-дель-Рио. Из-за серьезности своего преступления Доротео был очень уверен, что его собираются застрелить и согласно документу УНАМ, лидер сказал: «Примерно в десять часов утра на следующий день меня вывели из заключения, чтобы перемолоть бочку никстамаля». Именно в этот момент он воспользовался случаем, чтобы ударить ближайшего к нему охранника и «сумел сбежать в сторону гор Лос-Ремедиос».

После этих событий он начал свою жизнь как преступник и посвятил себя ограблению богатых на жизнь, хотя в 1901 году его арестовали за кражу двух ослов и груза, который они несли, он смог выйти на свободу из-за отсутствия улик. Реальные последствия начались, когда его снова арестовали за нападение на некоторых землевладельцев.

Франсиско Вилла и Эмилиано Сапата были двумя великими героями мексиканской революции. (Фото: АХУНАМ)

По этому факту власти осудили его на службу в качестве кулачкового солдата в армии. Благодаря своей воинской личности ему удалось бежать и бежать в Чиуауа, где он решил сменить имя на Франсиско Вилья. Позже «он посвятил себя работе, сначала шахтером, затем каменщиком, картронеро в крупных североамериканских горнодобывающих компаниях и был администратором боевого петуха».

Хотя его жизнь была полна препятствий, ему удалось купить дом в этом существе и, живя там, он познакомился с Абрахамом Гонсалесом, персонажем, который пригласил его принять участие в битве мадеристов. Позже его навыки военного, стратега и бандита помогли ему стать одним из самых важных и самых запоминающихся героев Революции.

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