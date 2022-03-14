В Панаме зарегистрировано 759 782 случая COVID-19 и 8 140 смертей от этого заболевания

Панама-Сити, 14 марта Органы здравоохранения Панамы сообщили в понедельник о 146 новых случаях заболевания COVID-19 и трех смертельных исходах, в результате чего подтвержденные инфекции выросли до 759 782 и 8 140 смертей за два года пандемии. Согласно ежедневному эпидемиологическому отчету Министерства здравоохранения (Минза), 15 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) и 108 в общей палате, а 2268 изолированы в своих домах и 29 в гостиницах. Минза уточнило, что в последний день было применено 3668 тестов для выявления нового коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает covid, который показал положительный результат в 4%. По словам Минсы, Панама, страна с населением 4,28 миллиона человек, сохраняет высокий уровень вакцинации и находится в зоне борьбы с вирусами, после сильной пандемической волны, вызванной Omicron в период с декабря по середину января. В этом году очные занятия начались в стране на прошлой неделе после двух лет дистанционного и смешанного обучения из-за пандемии, а также в этот понедельник программы школьной вакцинации. Управление здравоохранения указало, что программа школьной вакцинации будет продлена в течение недели в 1552 школах по всей стране с целью иммунизации населения в возрасте от 5 до 11 лет от COVID-19, а также для завершения схемы других вакцин для детей. «Родители должны отправить в школы подписанный документ о вакцинации своих детей, поскольку процесс является полностью добровольным», - сказал Минза. Что касается вакцинации против ковида, Минза сообщило, что до воскресенья было введено 7 768 360 доз вакцины, подавляющее большинство из которых от Pfizer, а остальные - от AstraZeneca. 85,5 процента целевой группы населения, т.е. лица в возрасте 5 лет и старше, получают одну дозу вакцины, а 75,5 процента - две дозы. Охват населения бустерными дозами, разрешенными для лиц старше 16 лет, составляет 44,1 процента. В общей сложности 265 255 доз было введено населению в возрасте от 5 до 11 лет, то есть около 40,5 процента из них, что составляет 515 487 человек, добавила официальная информация. В недавнем отчете Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) указывается, что до 5 марта в Панаме по крайней мере 59 из 100 человек имеют полный график вакцинации, а более 74% людей получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, что является одной из стран с самой высокой долей население полностью иммунизировано, что выше среднемирового показателя, составляющего 56 процентов», - сказал Минса.