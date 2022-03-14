Ориенте Петролеро получит ключ Royal Pari для Боливии 2

Завтра О.Петролеро встретится с «Ройал Пари». В первом матче он выиграл со счетом 3:2 и был в шаге от квалификации на групповой этап турнира Copa Sudamericana 2022. В то время как его соперник будет стремиться набрать три очка, которые позволят ему достичь пенальти и продолжать мечтать о чемпионате. Встреча состоится в Тахуичи в 19:15 (по аргентинскому времени).

O.Petrolero и Royal Pari встретятся завтра в 19:15 (по аргентинскому времени). Матч за ключ Боливии 2 на Кубке Судамерикана 2022 года будет сыгран в Тахуичи.

Судья, назначенный на матч, — Аугусто Арагон.

Расписание Oriente Petrolero и Royal Pari, в зависимости от страны

Аргентина: 19:15 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:15

Мексика CST и Никарагуа: 16:15

Мексика MST и Мексика PST: 15:15

Венесуэла: 18:15

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