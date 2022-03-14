Девять человек погибли в результате российской бомбардировки телевизионной башни на западе Украины

Местные власти объявили, что девять человек погибли и девять получили ранения в понедельник в результате российской бомбардировки телевизионной башни недалеко от города Ровно на западе Украины.

«В 16:00 по Гринвичу мы можем заявить, что 9 погибших и 9 раненых», — сообщил прессе глава местной администрации Виталий Коваль, заявив, что «две ракеты» попали в телевизионную башню в городе Антополь, в 15 км к востоку от Ровно, и в соседнем административном здании.

«Под завалами до сих пор есть люди», - сказал он в интернет-издании, добавив, что ведется работа по освобождению выживших.

Коваль заявил на брифинге, что две ракеты попали в здание рано утром в понедельник, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Еще девять человек получили ранения во время теракта, произошедшего недалеко от города Ровно на западе страны (@Militarylandnet)

Он выложил фотографии пожарных, использующих краны для подъема секций разрушенных бетонных и кирпичных стен и несущих носилки.

Ровно находится примерно в 200 километрах к северо-востоку от Львова, города недалеко от границы с Польшей, который стал отправной точкой для многих украинцев, бегущих из страны.

Россия и Украина провели дополнительные переговоры в понедельник, пытаясь положить конец разрушительной московской войне, несмотря на смертельные нападения на украинскую телевизионную башню, столицу и промосковский сепаратистский регион.

На 19-й день вторжения четвертый раунд переговоров не добился дальнейшего прогресса, кроме запланированного возобновления во вторник, поскольку поддерживаемые Россией сепаратисты заявили, что фрагменты сбитой украинской ракеты «Точка-У» разрушили центр Донецка, в результате чего погибли 23 человека.

Коваль сообщил на брифинге, что две ракеты попали в здание рано утром в понедельник (@Militarylandnet)

Москва назвала это «военным преступлением», а повстанцы опубликовали фотографии кровавых трупов, лежащих на улице, даже когда украинская армия отрицала запуск ракеты по Донецку.

По оценкам Организации Объединенных Наций, почти 2,8 миллиона человек бежали из Украины с тех пор, как президент России Владимир Путин начал крупномасштабное наземное и воздушное нападение 24 февраля, большинство из них на Польшу, которая изо всех сил пытается обслуживать прибывающих.

В то время как московская армия неуклонно продвигалась к нескольким крупным городским центрам, российские авиаудары убили по меньшей мере двух человек в Киеве, который теперь окружен с двух сторон и истощен из более чем половины трехмиллионного населения.

«Говорят, у него слишком сильные ожоги, что я его не узнаю», - рыдала 83-летняя Лидия Тиховская, глядя на место, где фельдшер сказал, что лежат останки ее сына Виталия.

«Я желаю России той же боли, которую я испытываю сейчас», - сказала она, когда слезы катились по ее щекам, когда она цеплялась за локоть внука за поддержку.

Во время встречи с российскими представителями Украина заявила, что требует «мира, немедленного прекращения огня и вывода российских войск». Переговоры в режиме видеоконференции безрезультатно прекратились до возобновления, запланированного на вторник.

Российские войска не только приблизились к Киеву, но и сохранили осаду южного портового города Мариуполь, где, по данным властей, погибло почти 2200 человек.

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